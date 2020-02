Se deslinda Stasag de desperfectos en camiones de basura

Sí hay un complot o sabotaje, éste viene de los funcionarios que adquirieron vehículos viejos y en malas condiciones, dice Alejandro Pimentel Medina

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave se deslindó de la descompostura casi simultánea de 8 de los 14 camiones recolectores de basura, ya que estas unidades las operan empleados eventuales y le meten mano mecánicos externos contratados por la propia administración, dijo Alejandro Pimentel Medina.

El secretario general del Stasag aseguró que en caso de haber un sabotaje o un complot en este tema, éste debe de venir de los funcionarios que se encargaron de la adquisición de estas unidades que en su mayoría son muy viejas.

“Pudiera ser un sabotaje, pero del mismo gobierno de la Presidenta Aurelia Leal, porque es una tristeza la compra de estos camiones que hicieron, no están en condiciones de prestar el servicio, son camiones muy viejos, no están en condiciones para cumplir con las necesidades del Municipio en la recolección de basura”, manifestó.

“Quienes aprobaron la adquisición de estas unidades ahí está el sabotaje, porque no supieron lo que compraron, estos camiones ya no cuentan con las condiciones para prestar dicho servicio”.

Y es que a raíz de que se diera a conocer que 8 de los 14 camiones recolectores de basura estaban descompuestos, generando fallas en el servicio que se presta a la ciudadanía, el Ayuntamiento informó la tarde del miércoles que había contratado un despacho externo para investigar las causas de la descompostura casi simultánea de las unidades.

Pimentel Medina aclaró que estos camiones no son operados por personal sindicalizado y los mecánicos del Taller Municipal tampoco les meten mano, porque la administración municipal contrató mecánicos externos para esas tareas.

“Nosotros no tenemos nada qué ver ahí, sí hay un complot, es un complot que le están haciendo los mismos funcionarios a la Presidenta Municipal”, señaló.

“Ninguno anda en ellos, son puros (operadores) de confianza, y ninguno le mete mano. Le hemos metido mano cuando los mecánicos han armado cajas de válvulas al revés, y está reportado, el señor Rolando Gálvez (director de Servicios Públicos) tiene conocimiento porque yo mismo lo he reportado, yo mismo he dicho ‘no armen, hasta que venga el director y se dé cuenta cómo están armando los mecánicos que ellos traen’, no cuentan con ningún documento que los acredite como tales”.

El dirigente del Stasag sostuvo que los operadores de los camiones recolectores son trabajadores eventuales que nunca fueron capacitados para prestar el servicio, tanto en la recolección como en la operación de las unidades.

Pimentel Medina subrayó que los mecánicos que trajo la administración supuestamente son de Tamazula, que no cuentan con el perfil ni un documento que los acredite como tales.