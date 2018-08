Se despide Robert Redford de la actuaciÃ³n

Se despide Robert Redford de la actuación

A sus 81 años, el legendario actor dice adiós a la actuación pero no a la dirección

Noroeste / Redacción

El legendario actor y director de cine Robert Redford, de 81 años, anunció el lunes su retiro de la actuación tras una larga y fructífera carrera, pero aún no está dispuesto a decir adiós a la dirección.

El veterano galán de ojos azules y tez curtida por el sol, ganador de dos premios Oscar, dijo a la revista Entertainment Weekly que The old man & the gun, el filme de David Lowery basado en una historia real en el cual encarna a un ladrón de bancos que fue atrapado 17 veces y se escapó otras 17, será su última película.

