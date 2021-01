Se despinta la nueva ciclovía, en Mazatlán, a unos meses de haberla pintado

Ciclistas señalan que el deterioro se nota en zonas como la Avenida Camarón Sábalo y el Paseo Clussen

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ A meses de haberse pintado la nueva ciclo vía en Mazatlán, algunas partes de ésta ya se encuentran despintadas.

El tramo más notorio es el que se encuentra sobre la avenida Camarón Sábalo, en la ciclovía ubicada junto a los carriles que corren de sur a norte, donde en diferentes partes de la vía destinada al uso exclusivo de ciclistas ya no existe.

También se empezó a despintar en el tramo del Paseo Claussen, a la altura de la explanada Sánchez Taboada.

Apenas en agosto el gobierno de Mazatlán diseñó la ciclovía en la Zona Dorada, mientras que en el Paseo Claussen fue un mes después, en octubre.

Desde el anonimato por temor a represalias, uno de los ciclistas más reconocidos en Mazatlán explicó que el problema es la calidad con que realizaron la ciclo vía en Mazatlán, sumado al irrespeto de conductores de otros vehículos que usan la ciclovía.

“Además de que no es la mejor pintura, están las aguas que se estancan ahí y luego los mismos vehículos se encargan de arrancar la pintura, pero también ves en otros lugares como en Estados Unidos o en Europa que usan una especie de pasta, no es pintura porque la pintura no aguanta”, dijo.