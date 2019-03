Etiopía (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que en el vuelo ET302 de la aerolínea Ethiopian Airlines que se desplomó hoy EN Etiopía, viajaba una ciudadana mexicana.

A través de su cuenta de Twitter, la SRE lamentó el incidente y minutos después dio a conocer que la embajada de México en Etiopía ya se puso en contacto con familiares de la ciudadana mexicana que viajaba en ese vuelo.

Adelantó que las autoridades consulares ofrecerán todo el apoyo que sea requerido.

Las 157 personas que iban a bordo de un avión de la compañía Ethiopian Airlines que viajaba de Adís Abeba a Nairobi murieron hoy al estrellarse el aparato pocos minutos después de despegar, informó un portavoz de la aerolínea.

Un portavoz de Ethiopian Airlines confirmó que no hay supervivientes entre las víctimas, de33 nacionalidades, según declaró a la televisión estatal etíope EBC.

La aeronave, un Boeing 737 MAX con poco más de cuatro meses de antigüedad, viajaba con 149 pasajeros y 8 tripulantes -según la aerolínea- cuando se estrelló a la altura de la localidad de Bishoftu, al sureste de Adís Abeba.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.