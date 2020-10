Se destacó Julio Urías…¿Se precipitó Dave Roberts?

El lanzador sinaloense salió molesto por jonrón en el quinto inning

Noroeste / Redacción

ARLINGTON._ Muchos fanáticos de los Dodgers cuestionaron la decisión del mánager Dave Roberts de sacar del Juego 4 de la Serie Mundial el sábado al abridor de Los Ángeles para dicho partido, Julio César Urías, tras 4.2 entradas y apenas 80 pitcheos realizados, sobre todo con las bases limpias en el quinto inning y el cubano Yandy Díaz, a quien el zurdo mexicano había ponchado dos veces, llegando al plato.

Urías terminó su presentación de esos 4.2 episodios con cuatro hits concedidos —incluyendo jonrones solitarios del cubano Randy Arozarena y Hunter Renfroe— dos carreras limpias, nueve ponches y una sola base por bolas ante los Rays. Salió sin decisión, pero en sentido general, el sinaloense agregó otra sólida presentación a lo que ha sido una excelente postemporada.

De hecho, Urías provocó 20 swings en blanco, la mayor cantidad para el oriundo de La Higuerita en su carrera de cinco temporadas en Grandes Ligas. Se trata del quinto mayor total en un partido de Serie Mundial desde el 2000, detrás de Tim Lincecum (22, 2010, Gigantes vs. Rangers), Justin Verlander (21, 2019, Astros vs. Nacionales) y Roger Clemens (21, 2000, Yankees vs. Mets). Urías comparte ahora el quinto puesto en ese sentido con Madison Bumgarner, (20, 2014, Gigantes vs. Reales) y Mike Mussina (2001, Yankees vs. Diamondbacks).

“Me sentí bien”, dijo Urías. “Estuve atacando la zona y cuando salí (del juego), estaba un poco molesto conmigo mismo por los errores que hice. Estaba molesto con el jonrón que permití”.

En la presente postemporada, Urías, de 24 años de edad, ha permitido apenas tres carreas limpias (cuatro en total) en 20.2 episodios, con 25 ponches.

(Con información de MLB)