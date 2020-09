Se destapa Sergio Esquer para la Diputación por el Distrito 5; busca ser un contrapeso en el Congreso de la Unión

El agricultor sinaloense señala que quiere poner su granito de arena para buscar un Sinaloa y un México mejor; valora ir por la vía independiente, pero no cierra las puertas a contender por un partido político en las elecciones del 2021

Antonio Olazábal

Sergio Esquer Peiro, agricultor sinaloense, compartió en entrevista para Noroeste su intención de contender para la diputación del Distrito 5 en los comicios del 2021.

El ex presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán indicó que aún no sabe a ciencia cierta por cuál vía buscará una curul en el Congreso de la Unión; no descartó aparecer en las boletas como candidato independiente, pero no se cierra a ir de la mano con un partido político.

"Ahorita estoy como ciudadano, te lo digo abiertamente, yo actualmente no tengo relación con ningún partido, no tengo nada todavía con ellos, todavía lo intento como ciudadano, posiblemente con la figura de independiente pero no descarto ningún acercamiento con algún partido por supuesto", explicó.

"Básicamente yo soy agricultor, tenemos unos retos impresionantes en el sector, tenemos una embestida tanto presupuestaria como virológica, y quiero apoyar... hay dos formas de apoyar al sector, una de las formas es precisamente participando en organismos a un nivel gremial, y la otra forma es dentro de la política", añadió.

El agricultor comentó que son muchas las cosas que lo motivan a participar activamente en la política, pero la más grande es la de ser un contrapeso real en el Poder Legislativo.

"Yo veo dónde puedo tener influencia, hoy por hoy es en el Congreso de la Unión, pero más allá de eso me inquietan mucho los retos que tiene el país, el futuro a donde vamos, y yo quiero participar, poner mi grano de arena, tratar de balancear y que haya realmente un contrapeso real, que se sienta en el Congreso de la Unión", detalló.

"Quiero que en el Legislativo haya un contrapeso real, eso es lo que yo quiero hacer, y yo creo que toda mi vida empresarial la he combinado con la participación social como gremial, creo que tengo también la experiencia de lo que es la vocación de servicio, compromisos, los he hecho por muchísimos años, y bueno, ahora voy a dar un brinco a ejercer el servicio público que es algo mucho más importante y más trascendente", añadió.

Esquer Peiro mencionó que como él hay muchos empresarios que están interesados en participar en las decisiones de este país por la vía electoral, ya que como en su caso, buscan ser una oposición responsable, ya que darle todo el poder a una sola persona ha demostrado que no deja cosas positivas al país.

"Hay empresarios que también se están animando, con empresas muy importantes, y con la visión, insisto, de ser contrapeso en el congreso, no voy a hablar de un enemigo en forma, sino que lo que sentimos que cualquier exceso de poder, cuando tanto poder recae en una sola persona tenemos la experiencia de que nos va mal".