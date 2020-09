Se deterioran finanzas estatales por Covid-19: Coparmex

Las entidades debieron enfrentar la emergencia sanitaria sin recursos adicional, señala Gustavo de Hoyos Walther

Alma Soto

Las participaciones federales han decrecido en un 7.4 por ciento en 2020 respecto a 2019, y los estados debieron enfrentar la emergencia de Covid-19 sin recursos adicionales, manifestó Gustavo de Hoyos Walther, líder nacional de la Confederación Patronal Mexicana.

“Estamos avanzando en una dirección contraria de lo que debería ser una ruta para dejar atrás al centralismo y por el contrario, tenemos un proceso de reconcentración del poder, especialmente en el ámbito tributario”, lamentó De Hoyos Walther.

Dijo que 7.4 por ciento es prácticamente la décima parte de todos los recursos que manejan estados y municipios, en el caso de Sinaloa, no ha sido tan severa la reducción, del 2.3 por ciento, pero hay entidades como Campeche, Hidalgo, Puebla, donde esta reducción pasa de los dos dígitos.

Se está enfrentando, dijo, un proceso de reconcentración del poder, que si en tiempos normales es delicado, pero especialmente lo es en un momento en el que los estados y municipios deben enfrentar una situación atípica, como es la pandemia de Covid-19, hace que cada centavo cuente.

Los estados, recalcó, han tenido que destinar recursos para ayudar a las empresas y el empleo de cara a la pandemia.

“Infortunadamente en el caso de Sinaloa no ha habido ni unos ni otros, no se han tenido apoyos para las empresas en lo que tiene que ver en Impuestos sobre Nóminas, y en el caso del apoyo al empleo, al menos nueve entidades han implementado apoyos, cuestión que desafortunadamente no ha estado presente en el gobierno de Sinaloa”, señaló.

El líder empresarial dijo que como Coparmex proponen poner fin al centralismo, y para ello consideran urgente llevar a cabo una verdadera convención nacional hacendaria para fortalecer el pacto federal.

Para ello propuso tres rutas: descentralizar los recursos públicos, renovar la distribución de recursos entre estados y municipios; y, mejorar los mecanismos para la fiscalización de los recursos subnacionales.

Señaló que para empezar a descentralizar los recursos públicos, podría pasar de un 80 por ciento de recursos que se quedan en la federación, a un 70 por ciento, de esa manera se destinaría el 30 por ciento a estados y municipios en lugar del 20 por ciento que tienen hoy.

“A quienes sostienen que es muy poco, pero pensamos que es posible y viable y para los estados y municipios representaría el 50 por ciento más de lo que reciben hoy.. tendríamos que aspirar a que en el próximo año se diera el primer paso para llegar a lo largo de este sexenio con el planteamiento del 70-30”, declaró.

En cuanto al segundo planteamiento, dijo que hay estados que aportan más de lo que reciben, por ello, debe haber justicia fiscal para ellos, dar más a los estados más transparentes y premiar el esfuerzo recaudatorio.

De Hoyos Walther pugnó por una convención nacional hacendaria para fortalecer el pacto federal.