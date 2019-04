SEMANA SANTA 2019

Se divierten familias en playas de El tambor

Antonio Olazábal

NAVOLATO._ Las familias que han acudido a El Tambor se han estado divirtiendo y no ha pasado ningún incidente de violencia en el lugar, afirmaron visitantes y autoridades de seguridad pública.

Un ambiente tranquilo y sin hechos violentos se ve en la playa navolatense que desde el domingo empezó a recibir familias de Sinaloa, siendo la mayoría de la capital del estado; niños con salvavidas, jugando con la pelota, todo se ve tranquilo en El Tambor.

Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, informó que en las playas de Navolato, así como en el resto de la entidad, la incidencia delictiva ha sido muy poca, salvo algunas faltas al Bando Único de Buen Gobierno.

"Afortunadamente tuvimos una baja incidencia, tuvimos un incidente por la mañana con un vehículo que se accidentó cerca de la Cruz de Elota, se le proporcionó el apoyo, afortunadamente no fue de gravedad, hubo seis personas con lesiones leves, están haciendo atendidas", mencionó.

"Principalmente por faltas (al Bando Único), pero ha sido relativamente tranquilo, la atención es seguir con los operativos, y más que nada contribuir con la disuasión... prácticamente está toda la Policía Estatal está desplegada, estamos casi 8 mil 500 efectivos de las diferentes corporaciones que estamos más personal militar, yo creo que fácil somos más de 10 mil efectivos más voluntarios", agregó.

El titular de la SSP llamó a las familias sinaloenses a seguir en este ambiente de tranquilidad, y los invitó a divertirse con moderación.

"Que eviten bebidas embriagantes, la velocidad, el empleo de celulares cuando vienen conduciendo, ahorita que estuvimos haciendo los sobrevuelos vimos varios razors y motocicletas en la playa, va a ser la instrucción porque hay niños y no deben de circular por ahí, pueden ocasionar accidentes", pidió.

Las familias que están en la playa de Navolato están siendo vigiladas por seis salvavidas, uno de ellos es Juan de Dios López Valenzuela, quien tiene 17 años en el oficio de rescatar a personas que sufren algún percance dentro del mar.

Él llama a los vacacionistas a no adentrarse mucho al mar, además, pide a los padres de familia no dejar que sus hijos que se metan al mar con las tradicionales donas inflables, dado que puede ocurrir un accidente.

"Que no se meta mucho allá donde está la ola, no pasarse de la ola al reventadero, porque ahí los va jalando la ola y ya no se pueden detener, no hacen caso", señaló.

"La otra que a los niños no les den de esas donas inflables, que no les den, porque también se los lleva la ola, y ya ellos no se pueden regresar, mucha gente no sabe de eso", agregó.

