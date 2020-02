Se enamoran con JosÃ© Manuel ChÃº

Concierto

Se enamoran con José Manuel Chú

El navolatense ofrece temas de Il Volo, Il Divo, Sinatra y Bocelli en una grata velada

Noroeste / Redacción

Culiacán._ José Manuel Chú unió los corazones de su público en el concierto Íntimamente, que ofreció en el Teatro Pablo de Villavicencio, donde le cantó al amor.

El cantante se entregó en el escenario al recordar los temas de Il Volo, Il Divo, Andrea Bocelli y Frank Sinatra, acompañado de sus músicos, con quienes brindó una mágica velada.

Después de entonar las canciones Il mondo, Can’t help falling in love, Come prima, Regresa a mí y Fly me to the moon, agradeció a los asistentes su presencia y por permitirles compartir su música. “Muchas gracias, es un placer verlos aquí, estar con ustedes.

Muy contento esta noche disfrutando esta bella música, gracias por asistir, qué bueno que les gustó la idea y el proyecto de esta música tan bonita que está tocando Il Volo, Il Divo, Andrea Bocelli y Sinatra”, dijo el navolatense.

“Para mí esta noche es muy especial, verlos a todos ustedes acompañados de estos grandes músicos. Espero que sigan disfrutando de esta noche, habrá muchas sorpresas”.

