Se encontró a la pesca y acuacultura en el país abandonada a su suerte: Conapesca

Raúl de Jesús Elenes dice que no ha habido planes de manejo ni planeación a corto, mediano y largo plazo

Belizario Reyes

21/06/2019 | 12:34 AM

La actual administración encontró a la pesca y la acuacultura en el país abandonada a su suerte, la naturaleza es generosa pero no ha habido planes de manejo ni planeación a corto, mediano y largo plazo, manifestó el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Raúl de Jesús Elenes Angulo.

“Como dijimos (se encontró) abandonada a su suerte, la naturaleza pues es generosa de alguna forma pero no ha habido planes de manejo ni planeación de corto, mediano y largo plazo y muchas actividades, especialmente las de las zonas más pobres se ha dejado al garete, se ha dejado a su suerte, simplemente se les abandonó”. añadió Elenes Angulo en entrevista.

“Y los apoyos, pocos que había desarrollado Conapesca se habían estado canalizando a las zonas más productivas o a los productores más rentables porque era un esquema, era un sistema de Gobierno, que siempre lo he dicho, fue la etapa neoliberal donde se apoyaba a la productividad y no a la producción y no al productor, y en esta nueva etapa ya estamos cambiando la fórmula y vamos a apoyar a los pequeños productores principalmente para que puedan apuntalar primero su sobrevivencia”.

Y luego se busca que hagan un aporte a la política alimentaria que es la otra novedad ya en la actividad pesquera y acuícola en el Gobierno y no es solamente un área de desarrollo económico, generadora de recursos y de bienestar de los pobladores sino también generadora de alimentos, continuó.

“Vamos a crear más adelante, durante el sexenio, programas que vamos a estar impulsando la producción de alimentos con el apoyo que el Gobierno pueda dar con más subsidios o lo que sea necesario para que al mismo tiempo que crezcamos la producción en los campos pesqueros esa producción vaya a parar a la gente con pobreza alimentaria en México que son muchos”, añadió el titular de la Conapesca.

Reiteró, entre otros puntos, que la pesca en el país es un desorden, no se ha negado, , por el contrario se denunció que se encontró una gran corrupción en todas las áreas de la Conapesca y la emisión de permisos no era diferente.

“Se han emitido infinidad de permisos, estamos poco a poco regularizando, ya tenemos una mejor coordinación en el Inapesca (Instituto Nacional de Pesca), ya le hicimos una solicitud al Inapesca que actualice la Carta Nacional Pesquera, de las principales pesquerías que haya estudios actualizados, hay algunos de hasta cinco años de antigüedad, no porque queramos aumentar el esfuerzo sino queremos saber exactamente cómo está el estado de las pesquerías, al mismo tiempo nosotros estamos haciendo un ordenamiento al interior”, reiteró Elenes Angulo.

“Estamos haciendo una auditoría de permisos y de concesiones, donde sin aumentar el esfuerzo pesquero estamos seguros combatiendo esta incongruencia que decíamos de que hay pescadores y lanchas sin permiso y hay permisos que no tienen pescadores ni lanchas, son permisos de papel que incluso no han trabajado durante años, hay varias cosas causales que podemos hacer para anular esos permisos y liberar el esfuerzo pesquero para que lo puedan utilizar y darle justicia también a pescadores libres, que nosotros les llamamos irregulares, no ilegales”.

Dichos pescadores son normales que hacen la actividad sustentablemente, que pescan en los tiempos que deben pescar, las especies que deben capturar, usan las artes de pesca correspondientes pero no tienen un permiso para realizar dicha actividad, expresó el Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca.