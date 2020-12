Se entendió que había que privilegiar el desarrollo: Gobernador

Hubiera sido muy lamentable perder miles de millones de pesos para la construcción de la Presa Santa María, señala Quirino Ordaz Coppel

Alma Soto

Los comuneros de Santa María entendieron que había que privilegiar el desarrollo, y que se trata de un proyecto multianual, que no se les resolvería todo en un año, manifestó el Gobernador Quirino Ordaz Coppel respecto del acuerdo que firmaron con los comuneros y que permitió que se pudiera reanudar la construcción de la Presa Santa María.

“Se entendió que había que privilegiar el desarrollo, el crecimiento del sur del estado, hubiera sido muy lamentable perder millones de pesos, de empleos, crecimiento económico, desarrollo de la agricultura, del turismo, del agua para Escuinapa, El Rosario, y creo que se asimiló que es un proyecto multianual, que gradualmente vamos avanzando”, manifestó.

Explicó que el acuerdo consiste, primero, en el desarrollo del centro poblacional, haciendo casas de acuerdo con ellos, con las técnicas adecuadas, y por el otro lado, las indemnizaciones y esa actualización va a ir determinando los montos a pagar.

Dijo que este año se invertirán 85 millones de pesos para el centro poblacional, y el próximo año habrá un anticipo de 30 millones de pesos y el inicio del centro poblacional en el primer trimestre de 2021, se construirán 120 viviendas, la iglesia.

Se acordó también, dijo, hacer avalúos y es lo que se va a trabajar el año entrante para poder indemnizar.

Señaló que hay mucho por hacer en la obra, en la que aún faltan por invertir 15 mil millones de pesos.

Ordaz Coppel dijo que aprovechará la visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para tratarle los temas de los pagos pendientes de Segalmex y el subsidio al combustible para los pescadores; también el déficit para el cierre de año, que es de mil 500 millones de pesos.

En otro tema, dijo que respeta la autonomía de los municipios, en este caso el de Mazatlán, en la decisión de hacer una consulta para hacer o no el Carnaval.

Sin embargo, manifestó, es muy pronto para saber cómo va a estar el semáforo sanitario para las fechas del Carnaval.

“Además, no sé a qué se refieren por Carnaval, una cosa es la condición ahorita, y otra la que de enero y febrero, el virus está, aún no hay vacuna, habrá que saber el semáforo que tendrá Sinaloa en ese entonces, el Presidente Municipal (Luis Guillermo Benítez Torres) tiene que valorar, él es químico y sabe que habrá que estar pendientes de la salud, no nos podemos confiar”, manifestó Ordaz Coppel.