Se entrampa acuerdo entre PASA y Ayuntamiento de Guasave

Además de la garantía de pago que la empresa exige y que el Municipio no quiere otorgar, la concesionaria quiere cobrar el tiempo que no ha dado el servicio de recolección de basura, revela el Tesorero

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El tema de la garantía de pago que exige Promotora Ambiental y que no quiere conceder el Ayuntamiento de Guasave no es lo único que está entrampando la firma del adéndum para que se restablezca el servicio de recolección de basura, sino que la empresa pretende cobrar por el tiempo que no ha estado trabajando, reveló el Tesorero del Ayuntamiento, Joel Quintero Castañeda.

El funcionario municipal detalló que a juicio de PASA aparte de los 20 millones de pesos que estaría pagando el Gobierno del Estado, existe un remanente adicional de aproximadamente 10 millones que quieren cobrarle al municipio, por la facturación del servicio en el tiempo en el que no han estado dando el servicio.

“Ese importe tiene que ver con las facturas de marzo, abril y mayo. Ayer nos hicieron el planteamiento de que nosotros cargáramos con ese adeudo, a lo que respondimos que las finanzas del Ayuntamiento no dan para hacer ese compromiso”, expresó.

El otro tema polémico es el referente a la garantía de pago que exige la empresa que se establezca mediante las participaciones federales que recibe el Ayuntamiento, dijo.

“Nosotros les dijimos que tampoco podríamos transitar en ese sentido porque ya tenemos, herencia de la administración anterior, retenciones de cuentas por parte del Seguro Social, entonces los números no nos dan, entramos en un impase y vamos a reevaluar las distintas posibilidades”, manifestó.

El Tesorero de la Comuna guasavense aclaró que tanto la empresa como el Municipio tienen la disposición de resolver este asunto y solventar los obstáculos que se tienen.

“No traemos plazos fatales, el Ayuntamiento está prestando en la medida de sus posibilidades el servicio, PASA está en la idea de consolidar la relación, en eso sí fue muy claro Isidro Sada, dice que no quiere perder como cliente al Ayuntamiento de Guasave”, dijo.

Quintero Castañeda subrayó que cada vez que se reúnen con los representantes de PASA les cambian los números, por lo que se tiene que hacer una conciliación entre ambas partes para ver cuánto es la cifra real del adeudo que tiene el Municipio con la empresa.

“Juan Torres (de PASA) ha hablado de 42 millones, ha hablado de 47, ha hablado de 44.... Nosotros en libros tenemos 38, no considerando marzo, abril y mayo, que quede claro, reconocemos una parte de marzo, pero también les pagamos 5 millones de pesos”, dijo.

El funcionario municipal manifestó que no pusieron fecha para una nueva reunión, pero lo que sí ha quedado claro entre todas las partes involucradas es que existe el interés de que se logre un acuerdo.