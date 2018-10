Se equivocaron los que dijeron que si ganÃ¡bamos iba a haber inestabilidad, afirma AMLO

Se equivocaron los que dijeron que si ganábamos iba a haber inestabilidad, afirma AMLO

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó hoy que los que dijeron que su triunfo iba a traer inestabilidad económica al país se equivocaron y aseguró que luego del 1 de julio, la economía mexicana se fortaleció.

“Hay estabilidad económica, hay estabilidad financiera. Se equivocaron los que dijeron que si ganábamos iba a haber inestabilidad, nada de eso ha pasado, hasta se fortaleció en estos meses nuestra moneda”, dijo desde un mitin en Cancún, Quintana Roo.

El Presidente electo también aseguró que “a nivel mundial hay una gran admiración por lo que sucedió el 1 de julio, por lo que ustedes hicieron. En todos los países del mundo están sorprendidos de que se ganó con mucha ventaja”.

Dijo que incluso ha hablado en dos ocasiones con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien “ha expresado su respeto a nuestra independencia a nuestra soberanía nacional”.

Destacó la participación de su futuro Gobierno, con Jesús Seade como observador en las negociaciones, para que México lograra un acuerdo con Estados Unidos antes incluso que Canadá.

Detalló que fueron dos temas fundamentales los que hicieron que volteara a ver la negociación entre el Gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Donald Trump.

“Primero, porque se va aumentar los sueldos de los trabajadores mexicanos de la industria automotriz. Hoy el trabajador de la industria automotriz, de una empresa de auto partes, gana 3 dólares la hora, en EU y Canadá, hasta 30 dólares. Eso ya quedó en el tratado que deben aumentar los sueldos en México, las plantas que están en México van a tener que pagar más a los trabajadores y por eso aceptamos ese tratado”, destacó.

“Lo segundo: cuando conocimos el texto que se estaba negociando, había un voluminoso capítulo de energía y nos quitaban independencia sobre nuestros recursos naturales, y sobre todo nos quitaban la posibilidad de decidir libremente sobre el petróleo y la energía, y dijimos eso no lo aceptamos”, añadió.

Precisó que incluso los funcionarios de Estados Unidos tuvieron que consultar a Trump al respecto. “Y él dijo: que quede el texto que está proponiendo el Presidente electo de México”, aseveró.

VE OPORTUNIDAD EN AEROPUERTO DE TOLUCA

Horas antes, López Obrador dijo que ayer el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, le dio una “buena noticia” pues le dijo que el Aeropuerto de Toluca no está siendo utilizado al cien por ciento. “ Ahí hay un potencial para resolver lo de la saturación del actual aeropuerto”, consideró el tabasqueño.

“Ayer me dio una muy buena noticia el Gobernador del Edomex, resulta que el aeropuerto de Toluca tiene actualmente 600 mil usuarios porque se redujo el número de usuarios de ese aeropuerto. No quiero especular por qué le sucedió eso. Me comentó el Gobernador ayer de que tiene capacidad ese aeropuerto para 8 millones y está dando servicio a 600 mil pasajeros. Ahí hay un potencial para resolver lo de la saturación del actual aeropuerto”, informó.

López Obrador detalló AMLO ve “potencial” en el aeropuerto de Toluca para resolver saturación del AICM. El Presidente electo detalló que “independientemente de lo que resulte de la consulta, vamos a hablar con las líneas aéreas para que se utilice el aeropuerto de Toluca”.

“Yo estoy seguro de que las líneas aéreas van a aceptar, porque están ayudando”, dijo en un mensaje conjunto con el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

SE RESPETARÁ CONSULTA

En relación con la consulta del NAIM, pidió a los presentes que no tengan miedo de preguntar a la gente sobre este tema, porque su Gobierno garantizará la inversiones y el cumplimiento de los contratos.

“Es una consulta vinculatoria y esa decisión es la que vamos a tomar. Aclaro también que nadie tenga miedo, para empezar no hay que tenerle miedo al pueblo, no hay que tenerle miedo a la democracia, porque las inversiones que hay en bonos que están en el mercado o los contratos de las empresas que están trabajando en Texcoco, en el caso de que la gente decidiera por construir dos pistas en Santa Lucía, el Gobierno de la República garantiza esas inversiones y el cumplimiento de los contratos.”

Aseveró que en su administración no va a haber ninguna arbitrariedad, “se va a garantizar la inversión se van a hacer efectivos los contratos”.

La idea –agregó el morenista– es decidir de acuerdo a lo que conviene al interés nacional “porque no es cualquier obra”.

“En caso de que se decida por el Aeropuerto de Texcoco, nos va a llevar todo el sexenio terminarlo, lo vamos a poder inaugurar y eso estando todos los días, dando seguimiento a la obra, de acuerdo a lo que se estima se concluye esa obra hasta 2024”.

Asimismo, dijo se va a respetar el interés ciudadano.

“Siempre hemos luchado por la democracia, nunca hemos hecho un fraude electoral, nosotros no acarreamos, no compramos votos, somos respetuosos de la voluntad del pueblo, en esa consulta libremente los ciudadanos van a expresar lo que consideren mejor para el interés”.

En otro tema, el tabasqueño recordó que hizo el compromiso de iniciar el programa de la Zona Libre en toda la frontera norte, en toda la zona fronteriza con Estados Unidos, desde el día 1 de enero va a bajar el IVA del 16 al 18 por ciento. se va a reducir el ISR, se van a homologar los precios de los combustibles y va a aumentar el salario mínimo al doble en toda la franja fronteriza del norte.

“Acabo de hacer el compromiso que inmediatamente después se va a aplicar el mismo programa de apoyo en Chetumal, va a haber zona libre. Vamos a blindar primero la zona norte, para que no haya evasión fiscal. Probando el sistema en el norte, inmediatamente después aplica en Chetumal”, añadió.

Asimismo, agradeció el apoyo y la cooperación del Gobernador para trabajar de manera coordinada durante la transición.

“Se llegó al acuerdo en lo esencial de trabajar de manera conjunta, hay condiciones para eso porque el ciudadano Gobernador Carlos Joaquín González está ayudando mucho para que en esta transición se avance y se inicien los programas para mejorar las condiciones de vida, de trabajo en Quintana Roo, para garantizar la paz, la tranquilidad, enfrentar el grave problema de inseguridad”.