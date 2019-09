Se está lucrando políticamente con la muerte de Alejandra, critica Secretario del Ayuntamiento

Othón Herrera y Cairo Yarahuán lamentó que se esté politizando la muerte de la joven, esto luego de que la Oficina del Pueblo calificó de asesino al Alcalde por la muerte de Alejandra y además pidieron su destitución

Antonio Olazábal

10/09/2019 | 12:55 AM

CULIACÁN._ Se está lucrando políticamente con la muerte de Alejandra, criticó Othón Herrera y Cairo Yarahuán, luego de que integrantes de la Oficina del Pueblo calificara como asesino al Alcalde de Culiacán y exigiera su destitución por el deceso de la joven de 17 años.

El jueves pasado murió Alejandra luego de ser atrapada por una alcantarilla que estaba rota, misma que tenía ya reporte el Ayuntamiento para que la rehabilitaran, es por ello que la organización que encabeza Salomón Monárrez Meraz, tildó de asesino a Estrada Ferreiro, y pidió la renuncia o destitución del primer Alcalde de Morena en Culiacán.

Los integrantes de la Oficina del Pueblo pusieron una manta a las afueras del MIA ayer en el primer informe de labores de los diputados federales de Morena. Ante ello, el Secretario del Ayuntamiento de Culiacán lamentó que estos actores estén usando políticamente la muerte de la joven para atacar al primer Edil.

"La misma madre y la tía de la señorita dicen que ellos no están de acuerdo en lo que se está haciendo, que se está politizando la muerte de la niña, y muchos ciudadanos están de acuerdo en que no se debe politizar una muerte para sacar provecho político".

"La familia dice que se está politizando, y muchos ciudadanos lo dicen. Nosotros seguimos trabajando... ha habido pláticas con la familia, acercamientos se les ha ofrecido, y estamos nosotros aquí en el Ayuntamiento siempre dispuestos a atender a quien sea".

Othón Herrera y Cairo Yarahuán, Secretario del Ayuntamiento de Culiacán.

-¿Mantas donde califican al Alcalde como asesino, es puro ataque político?

"Puedes analizarlo, están pidiendo su destitución ¿quién lo pide? La Oficina del Pueblo. La Oficina del Pueblo que responda por qué piden la renuncia del Alcalde, y por qué lucran con la vida de la señorita para pedir que se vaya el Alcalde, no hay ninguna demanda, no hay ninguna denuncia en la irregularidad pública por parte del Alcalde".

"La única ente que puede hacer eso es el Congreso del Estado, no es una oficina de un conglomerado de algunas personas que se pueden contar con los dedos de la mano, que tengan que pedir la renuncia del Alcalde nada más porque tienen la capacidad financiera de mandar hacer una manta".

Ayer el Alcalde de Culiacán no dio entrevista en el informe de los diputados de Morena; hoy en una entrega de camiones tampoco hizo acto de presencia. Herrera y Cairo Yarahuán negó que Estrada Ferreiro esté dándole la vuelta a los medios, sino que todo ha sido por temas de agenda.

Agregó que más que una mala relación, a veces lo que dice el primer Edil se malinterpreta; sin embargo la administración a la cual pertenece, no tiene nada en contra de los medios de comunicación.

"Nosotros no tenemos ningún problema con los medios, muchos de ustedes son amigos de muchos de nosotros, ha habido algunas diferencias por malinterpretaciones de algunas expresiones del Presidente Municipal, pero el sentir del Presidente Municipal y lo que él quiere expresar no es contra los medios, no es contra ustedes, eso es lo que yo le puedo decir", explicó.