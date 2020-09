Se está recuperando el empleo en México, revela encuesta de ManpowerGroup

La empresa internacional que ofrece servicios administrativos y de apoyo en su pasada encuesta a más de 3 mil empresarios mexicanos concluyó que el noroeste del país, donde se ubica Sinaloa, el balance entre nuevos empleos y despidos será del 10 por ciento a favor de realizar nuevas contrataciones

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Manpower Group, empresa líder en capital humano que ofrece servicios administrativos y de apoyo, servicios profesionales y comerciales en todo el mundo, determinó en su reciente encuesta a 3 mil empresarios mexicanos que el empleo se está recuperando en el país.

La empresa estadounidense realizó este estudio correspondiente al cuarto trimestre del año, el cual consiste en consultar a empresas de todo el mundo cómo vislumbran los próximos meses en lo que a nuevos empleos se refiere.

Héctor Márquez Pitol, director comercial de ManpowerGroup México, indicó que luego de que el pasado trimestre se dio un balance negativo sobre nuevos empleos, con un menos nueve por ciento, el próximo trimestre pinta mejor, ya que el balance será de más un por ciento, entre los empleos que se ganarán y perderán.

Explicó que hay sectores como el de la agricultura y pesca, manufactura y la construcción que van en crecimiento para los próximos meses; sin embargo otros giros como el turismo, servicios y minería, aún pueden tener pérdidas de personal, o al menos una recuperación más tardía en su planta laboral.

"Se está recuperando el empleo en algunos sectores mucho más rápido que otros, y otros sectores que todos sabemos todavía no hay luz verde para que abran, entonces es más lento todo", indicó.

"Todo lo que son los sectores de los servicios, particularmente hotelería, restaurantes, tiendas departamentales, todo esto, es el sector que más rezagado va, para que se termine de recuperar seguramente nos faltan no nada más este trimestre sino un trimestre más; estaremos para la primera del próximo año operando ya estos centros, comerciantes de manera normal, si todo se da, si no hay rebrote y hay vacuna, pues debiéramos todos operar al 100 por ciento", añadió.

"Van recuperándose muy bien algunos sectores, como es el de la industria de la transformación o manufactura como la conocemos, porque es el principal del país, y qué bueno que ese se está recuperando ya completamente", profundizó.

Esta encuesta se realizó a 3 mil empresarios mexicanos, pero a nivel mundial se consultó a 38 mil negocios; el resultado fue que Taiwán con un 20 por ciento y Estados Unidos con un 14 por ciento, son los países con un mejor balance en lo que a nuevos empleos sobre los perdidos se refiere.

"El 77 por ciento dijo (en México) 'yo me quedo igual', o sea, ahorita no van a contratar ni despedir, están operando ya en su normalidad; hubo un 10 por ciento que dijo 'no sí, yo ya estoy contratando más gente, cada vez opero mejor, estoy abriendo más, vendo más, un 10 por ciento va a crecer, sin embargo todavía hay un 10 por ciento que dice 'voy a seguir disminuyendo'", detalló.

El director comercial de ManpowerGroup sostuvo que en el noroeste del país será la región donde se verá un mejor balance entre nuevos empleos y despidos, ya que los sectores primarios como la agricultura y pesca, así como el sector de la construcción están requiriendo mucho personal, lo cual se traduce a nuevos empleos.

"Viene una buena temporada para agricultura y pesca, es el sector que sale más favorable en la encuesta, es donde más contrataciones vamos a ver, sale con una tendencia de más siete por ciento; los siguientes cuatro sectores están en una tendencia nacional de más uno, como es la construcción más dos, manufactura más uno, comunicaciones y transportes más uno, extracción más uno", señaló.

"Si me voy por regiones, lo que es el noroeste del país es el más optimista con un más 10, ahí vamos a estar viendo que hay bastantes oportunidades de empleo, en el norte más siete, terminando la sección del norte que es el noreste, ese sí va a estar mal, menos cinco por ciento, es el menos optimista", añadió.