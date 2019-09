Se estÃ¡ trabajando en un proyecto ejecutivo de drenaje pluvial en CuliacÃ¡n: Alcalde

Se está trabajando en un proyecto ejecutivo de drenaje pluvial en Culiacán: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro manifestó que la ciudad está mal planeada; la calificó como una porquería en lo que a infraestructura se refiere, es por ello que se buscarán recursos para revertir eso y evitar inundaciones

Antonio Olazábal

El Ayuntamiento de Culiacán está elaborando un proyecto ejecutivo de drenaje pluvial, con la intención de evitar inundaciones en la ciudad, señaló Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de la capital del Estado indicó que si bien al Gobernador ya le dieron un visto negativo por parte de la Federación, el Municipio con su autonomía, y con el proyecto ejecutivo que están realizando, buscará los recursos necesarios para mejorar la infraestructura pluvial de la ciudad.

Además recalcó que seguirán insistiendo al Gobierno Federal para que invierta en esto que es de suma importancia para la ciudad.

"Eso le corresponde al Estado hacerlo, yo lo voy a apoyar para que nos apoyen a la vez la Federación con ese tipo de recursos, porque es una cuestión integral, no se trata de un canal o una alcantarilla, se trata de todo un sistema", expresó.

"Un sistema de drenaje pluvial que yo voy a implementar a partir de ya para que todos los fraccionamientos nuevos tengan el desagüe por un ducto que cuando menos quepa una persona adentro parada y de ancho no sé, cinco, diez metros para que podamos limpiarlos, con los pozos de registros, pozos de visita... hay que mandar el proyecto ejecutivo", agregó.

--¿No lo tiene aún?

--Se está elaborando.

El primer Edil explicó que actualmente la Comuna está haciendo labores de rehabilitación de alcantarillas en la ciudad; sin embargo reconoció que no es suficiente.

"Son como 100 yo creo, estamos poniendo barandales en algunos lugares también para prevenir, porque hay muchos drenes pavimentados a cielo abierto, están al ras de la calle, entonces imagínate una avenida de agua fuerte, improvisada como las que caen aquí ahora, arrastra carros, personas bicicletas, objetos y llegan al canal y se van", lamentó.

'CULIACÁN ES UNA PORQUERÍA'

Estrada Ferreiro criticó a las anteriores administraciones por cómo se planeó la ciudad.

Calificó su infraestructura como una porquería, y afirmó que en su Gobierno se tratará de arreglar ese tema.

"Ya no es lo mismo Culiacán que antes, pero claro, y aunque me critiquen de que le echemos la culpa a los de antes, no es que les echemos la culpa, es que Culiacán está mal planeado. Culiacán es una porquería de ciudad en infraestructura, la estamos mejorando, la estamos corrigiendo", mencionó.