'Se están dejando avasallar': Margarita Zavala al TEPJF, SCJN, INE y Congreso

Se dejan avasallar por 'cobardía, negligencia o conveniencia', dice la ex candidata presidencial, luego que le negaran el registro como partido a México Libre

Sinembargo.MX

15/10/2020 | 07:37 AM

MÉXICO._ Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, ex candidata presidencial, impulsora de México Libre y esposa de Felipe Calderón, acusó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a los legisladores del Congreso de la Unión de dejarse avasallar “por cobardía, por negligencia o por conveniencia”.

La acusación al INE es porque le dijo no a su partido de nueva creación; al Tribunal lo señaló porque se negó a corregir al INE. La ex primera dama denunció a la Suprema Corte porque autorizó investigar a los ex Presidentes, entre ellos su esposo, y al Congreso, con mayoría de izquierda, porque su agenda se ha empatado con la del Presidente Andrés Manuel López Obrador, también de izquierda.

Lamentable la resolución del @TEPJF_informa en contra del registro de @MexLibre_ es injusto, inconstitucional, incongruente. Gracias a los 3 valientes: Magistrado Indalfer Infante, Magistrado Reyes Rodríguez y la Magistrada Janine Otalora — Margarita Zavala (@Mzavalagc) October 15, 2020

“Tal como sucedió en la Suprema Corte, tal como ocurre en el Congreso, tal como ocurrió en el INE, tal como está ocurriendo en tantas instituciones de hoy, que ya sea por cobardía, por negligencia o por conveniencia se están dejando avasallar. Nuestro País, nuestro pueblo merece valentía. A México sólo lo vamos a sacar los valientes. Y en México Libre hay más de un cuarto de millón de valientes. Que un solo hombre pueda usar las instituciones del Estado para linchar a sus oponentes y para evitar que compitan en las elecciones es un golpe al corazón de la democracia”, agregó.

La organización México Libre, encabezada por la ex candidata presidencial, Margarita Zavala, y el ex Presidente Felipe Calderón impugnó la decisión del Instituto Nacional Electoral de no otorgarles el registro como partido político.

TEPJF niega registro como partido a México Libre

En un video difundido a través del canal de YouTube de México, Zavala Gómez del Campo aseguró que “el Tribunal Electoral le negó a México Libre el registro que por pleno derecho le correspondía”, una decisión que, consideró, “se ha tomado de espaldas a la ley, de espaldas a la evidencia y de espaldas a la ciudadanía. Fue una decisión injusta”.

Asimismo, reiteró que su organización “cumplió cabalmente con todos los requisitos que marcaba la ley y aún más: superamos trabas burocráticas y obstáculos políticos. Semana tras semana fuimos atacados desde el poder y a pesar de todo eso, más de un cuarto de millón de mexicanas y mexicanos nos organizamos para formar México Libre”.

Durante su mensaje, la ex militante del Partido Acción Nacional recordó que realizaron más de 219 asambleas, “recibimos firmas de mexicanos libres y convencidos, y recaudamos fondos de manera trasparente y honesta”, sin embargo, sostuvo que “nada de eso fue suficiente para derrotar al autoritarismo que hoy coopta y somete a las autoridades que deben ser independientes”.

SE CONSUMÓ LA ARBITRARIEDAD: CALDERÓN

Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidente de México, afirmó que con la negación del registro a México Libre “se consumó la arbitrariedad”, pues los partidos afines a López Obrador sí lo consiguieron: Redes Sociales Progresistas, Partido Encuentro Social y Fuerza Social.