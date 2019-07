Se estrenarán dos películas de Supermán en el 2020

Una es una adaptación de un cómic y la otra una historia original

Noroeste / Redacción

Durante el panel en la Comic-Con de San Diego en que se presentaba la apuesta animada de DC que llegaba hoy en versión digital, 'Batman: Silencio', otro superhéroe hizo su aparición.

DC ha aprovechado la feria para revelar la lista de películas de DC Universe que se estrenará en 2020. Y el héroe de la capa roja va a hacer doblete.

Sí, en el 2020 habrá dos películas de 'Supermán': 'Supermán: Red Son' y 'Supermán: Man of Tomorrow'.

Sin duda, el Hombre de Acero es una de las apuestas fuertes de la casa con unos cuantos títulos a sus espaldas, y parece que va a seguir acumulando unos cuantos más. Tener dos películas de Superman en un año es un cambio reciente adoptado en DC, que tradicionalmente alternaba entre éste, 'Batman' y 'La Liga de la Justicia'.

Sin embargo, es verdad que la casa lanzó de forma seguida las cintas animadas 'The Death of Superman' (2018) y 'Reign of the Supermen' (2019), citó fotogramas.es.

En 2020 repite jugada, lanzando primero 'Superman: Red Son' - 'Superman: Hijo Rojo' en castellano -, una cinta de animación basada en la historia de cómics del mismo nombre publicada en el 2003 que se imagina cómo hubiera sido el superhéroe si hubiera sido criado en la Unión Soviética. De hecho, se verá a Batman, Wonder Woman, Brainiac, Linterna Verde y Lex Luthor a través de la lente de la Guerra Fría. Y como se ha dicho en la Comic-Con, será adaptado "de forma más fiel que lo que se ha hecho en la última temporada de ‘Supergirl".

Con 'Superman: Man of Tomorrow', DC y Warner Bros invierten en una historia original con un joven Clark Kent comenzando su andadura como el Hombre de Acero. Al igual que las animadas y novedosas 'Justice League vs. the Fatal Five' y 'Wonder Woman: Bloodlines', la de Superman es una historia original que no se basará en ningún cómic en particular.

De momento no se ha avanzado nada más de este proyecto, solo que su estreno está preparado después de la llegada de la otra gran novedad anunciada en la Comic-Con: 'Justice League Dark: Apokolips War', la secuela de 'La Liga de la Justicia Oscura', película lanzada en 2017 y que muestra a un Batman reuniendo a un nuevo equipo de especialistas en artes oscuras encabezado por John Constantine.

De esta nueva cinta solo se sabe que contará con la presencia del líder (con voz de Matt Ryan), Zatanna, La Cosa del Pantano, Deadman, Etrigan y Black Orchid, así como de los Nuevos Dioses de Jack Kirby (no está confirmado pero bastante obvio por el título).

Más estrenos DC

Tres títulos que se unen a los ya confirmados estrenos de DC: 'Birds of Prey', el spin-off de 'Escuadrón Suicida' con Harley Quinn, el 7 de febrero de 2020, y la secuela de 'Wonder Woman', que iba a estrenarse inicialmente en noviembre de 2019, pero que lo hará el 5 de junio de 2020. Nombres interesantes sí, pero antes de llegar al 2020 hay que recordar que este 4 de octubre llegará a los cines la esperadísima 'Joker', una nueva versión del Payaso del Crimen con Joaquin Phoenix como protagonista.