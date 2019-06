Se estrenÃ³ Tim, el disco pÃ³stumo de Avicii

Se estrenó Tim, el disco póstumo de Avicii

El material lleva como título el nombre real del Dj y productor, Tim Bergling, y es un homenaje a él, explicó su familia

Noroeste / Redacción

A poco más de un año de su suicidio, "Tim" -el disco póstumo de Avicii- ya está disponible en la plataforma Spotify.

El álbum lleva como título el nombre real de Avicii, Tim Bergling, y "es un homenaje a la persona que había realmente detrás del personaje", explicó su familia, que además confirmó que todo lo recaudado será donado a la fundación creada en memoria del artista, difundió infobae.com.

The Tim Bergling Foundation abrió sus puertas en marzo pasado con la intención de ayudar a las personas que atraviesan por una fuerte depresión que pueda afectar su salud mental. Por lo que, a través de la asociación, los familiares de Avcii buscan concientizar a las personas sobre las causas que pueden provocar el suicidio.

Ya en abril había salido a la luz el primer corte promocional de este álbum, "SOS", con voz de Aloe Blacc y los arreglos musicales originales en teclado y sintetizador del fallecido productor. El single suma 250 millones de streamings en las plataformas digitales más populares del mundo. Y ahora, además, ya están disponibles el resto de los temas que cuentan con artistas invitados como Agnes, Vargas & Lagola o Chris Martin, de Coldplay.

La muerte que conmocionó al mundo

El 20 de abril de 2018 se confirmó la noticia del fallecimiento del disc jokey de 28 años. Avicii decidió quitarse la vida en Omán después de la profunda depresión que padeció durante varios años. De acuerdo con las declaraciones de la familia, el Dj y productor amaba hacer música, sin embargo no pudo lidiar con las exigencias de una vida colmada de éxito.

"Tim era un alma artística frágil que buscaba las respuestas a las preguntas existenciales... No pudo seguir. Quería encontrar paz. Tim no estaba hecho para el mundo de los negocios en el que se encontraba; era un chico sensible que amaba a su público, pero huía de los reflectores", declaró la familia luego de su muerte.

El disco completo en Spotify: