Se expande la mancha urbana de CuliacÃ¡n en tres dÃ©cadas

CRECIMIENTO URBANO

Se expande la mancha urbana de Culiacán en tres décadas

En últimos 31 años nacen en la ciudad 403 colonias contra 107 en 124 años

Claudia Beltrán

En los últimos 31 años la mancha urbana se expandió en la ciudad de Culiacán.

De las 591 colonias que registra la ciudad, el 68 por ciento se crearon en las últimas tres décadas.

En 124 años la ciudad funcionó con 107 colonias y en los últimos 31 nacieron 403 asentamientos urbanos, lo que representó un incremento del 68 por ciento.

De 1861 a 1990 en promedio en Culiacán ni una colonia nacía por año, en cambio en las últimas tres décadas el promedio son 13 colonias por año.

De acuerdo con datos del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán de 1986 a 1990 empezó el crecimiento en el número de colonias, con 54 en ese lapso.

De 1991 a 1995, nacieron 85; de 1996 a 2000, 56; de 2001 a 2005, 87; de 2006 a 2010, 71; de 2011 a 2015, 35; y 2016 a 2017, 15.

Juan Carlos Rojo Carrascal, director del Implan mencionó que el tema es cambiar el modelo de vivienda y de desarrollo.

Se tiene una ciudad expandida de baja densidad que provoca muchos gastos, prosiguió.

Genera mucha calle y extensión de los servicios porque no es la misma llevar agua al fraccionamiento lejos, que distribuirlo en uno vertical denso en el centro de la ciudad.

Lo que hace falta es el cambio de modelo de trabajo porque hay resistencia en quienes hacen las viviendas, indicó.

"Cambiarles el modelo que ellos ya tienen como que la receta hecha y en lugar de hacer vivienda horizontal, vas a tener que hacer vivienda vertical", manifestó.

Lo que están haciendo en el plan director es mejorar las condiciones para que esto sea atractivo para ellos y sobre todo para la ciudad, prosiguió.

Rojo Carrascal externó se busca que el desarrollador deje de hacer lo que le está afectando más a la ciudad que es la extensión y poder empezar a compactar.

Y empezar a hacer vivienda vertical, pero sobre todo, cerca del centro, añadió.

"¿Por qué ayuda eso?, ayuda a disminuir viajes de la ciudadanía, ayuda que los viajes sean más cortos, eso es eficiencia en tiempo, eso es eficiencia en riesgos también".

Tener una vivienda lejos implica una mayor exposición a viajes constantes en la ciudad y con ello riesgos de accidentalidad, explicó.

Porque se hace que la gente se la pase en el carro desesperados y en congestionamientos, lo cual provoca una forma de vivir en la ciudad que no conviene, dijo.

Manifestó que la ciudadanía está acostumbrada a vivir en casas horizontales, es un asunto cultural.

"Es mejor vivir vertical pero cerca del centro que vivir en una casita pequeña pero lejos que termina sometiéndonos a todo tipo de riesgos, y a todo tipo de complicaciones pérdida de tiempo", comentó.

La gente no va a comer a su casa porque no le da tiempo y termina cambiando su ritmo de vida que no conviene, añadió.

El director del Implan externó que se quiere hacer una ciudad donde la gente no le dedique tanto tiempo a estarse desplazando.

Así ha crecido la ciudad de Culiacán

Quinquenio Colonias Superficie

1861-1935 8 6,015,509

1936-1940 5 1,997,300

1941-1945 0

1946-1950 10 6,857,258

1951-1955 0

1956-1960 3 1,660,745

1961-1965 0

1966-1970 37 15,233,231

1971-1975 1 1,043,213

1976-1980 22 8,599,698

1981-1985 21 5,886,601

1986-1990 54 15,340,196

1991-1995 85 14,013,830

1996-2000 56 22,499,051

2001-2005 87 8,660,512

2006-2010 71 9,074,998

2011-2015 35 6,118,071

2016-2017 15 1,310,634

Total: 510 124,310,847 m2

Sin fecha: 81 21,547,558

Fuente: Implan Culiacán