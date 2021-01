Se filtra el nuevo traje del 'Capitán América' en el Universo Marvel

Un juguete de Hasbro ha filtrado el nuevo traje del Capitán América que llevará Sam Wilson en The Falcon an the Winter Soldier

Noroeste / Redacción

Una marca de juguetes filtra el traje que el 'Capitán América' lucirá en 'The Falcon and the Winter Soldier'.

Pese al reciente estreno de WandaVision en Disney Plus, otro personaje del Universo Marvel está robándose los reflectores en la presente semana.

Hace un par de días, Deadline dio a conocer que Chris Evans estaría negociando con Disney su regreso como el Capitán América en una futura producción. Ahora se ha filtrado el nuevo traje de dicho superhéroe. El atuendo aparecería por primera vez en The Falcon and the Winter Soldier.

Tal y como sucedió en reiterados momentos con los superhéroes de Avengers: Endgame, una marca de juguetes es la responsable de la filtración. En esta ocasión, por cierto, ha sido Hasbro.

Y es que a través de Twitter han comenzado a circular un par de imágenes de un juguete de The Falcon and the Winter Soldier que muestra el nuevo traje del Capitán América. Además, se confirma que Sam Wilson (Falcon) heredará el papel del superhéroe pese a los rumores que involucran a Chris Evans, publicó hipertextual.com.

🚨🔥 O uniforme do novo Capitão América!! Um vazamento da linha de brinquedos de "The Falcon and The Winter Soldier" mostra o novo uniforme do Sam Wilson. pic.twitter.com/KAVkDKdQr7 — Marvel News (@BRMarvelNews) January 15, 2021

La vestimenta es un tanto diferente a la de Avengers: Endgame. Sobre todo por el color blanco que predomina en la parte superior. Asimismo, únicamente destacan dos líneas frontales rojas en lugar de las tres que siempre acompañaron al traje original del Capitán América. Eso sí, en los puños y pantalones no parece haber cambios significativos.

Ciertamente, que Falcon se ponga en los pies del Capitán América es un suceso que no debería sorprender a nadie. Ya que al final de Avengers: Endgame, un Steve Rogers anciano transfirió su escudo a Sam Wilson. Además, poco después el propio Chris Evans confirmó su adiós al Universo Cinematográfico de Marvel. A finales de 2019, sin embargo, se pronunció sobre un posible regreso:

"¿Regresar a Marvel? Nunca digas nunca. Me encanta el personaje. No lo sé.No es un no definitivo, pero tampoco es un sí con ganas. Hay otras cosas en las que estoy trabajando ahora. Creo que el Capi tuvo un acto difícil desde el comienzo hasta el final, y creo que hicieron un muy buen trabajo dejándole completar su viaje. Si vas a volver a visitarlo, no puede ser para sacar dinero. No puede ser solo porque el público quiera emoción", dijo Evans.