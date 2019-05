Se filtra vaso de Starbucks en Ãºltimo episodio de Game of Thrones

Se filtra vaso de Starbucks en último episodio de Game of Thrones

Los fans de la serie se fijan en un plano fugaz, de apenas 3 segundos de duración, que parece mostrar cómo sobre la mesa de Invernalia hay un café de la famosa multinacional estadounidense

Noroeste / Redacción

“The Last of the Starks”, episodio 4 de la octava temporada de la serie Game of Thrones, dio mucho de qué hablar, ya que a pocas horas de emitirse, las redes sociales se llenaron de las imágenes compartidas por atentos espectadores que detectaron un inusual objeto.

En el minuto 15:39 del capítulo, en el momento en que Jon Snow festeja junto a Tormund y algunos de sus hombres, mientras Daenerys mira el afable intercambio desde su lugar en la mesa, frente a ella reposa un vaso descartable de los que se suelen vender en las cadenas de cafeterías de Starbucks.

El insólito objeto generó que las redes sociales se llenaran de burlas y memes, que incluso desplazaron del interés de los usuarios momentos claves de la serie como que Daenerys tiene una obsesión casi enfermiza por el poder, además de que por fin John le ha revelado a Arya y Sansa que no es de papá Stark, sino Targaryen. O la muerte de uno de los dragones y la ausente despedida de John y Ghost, su lobo huargo.

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9 — zane (@zane) 6 de mayo de 2019