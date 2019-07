Se filtran imÃ¡genes del rodaje de la precuela de Juego de Tronos

Se han filtrado imágenes del rodaje que hace la plataforma HBO en la precuela de su serie de mayor éxito mundial: Juego de tronos.

Quien ha filtrado las fotos es la web Watchers on the Wall, donde se ven imágenes del rodaje en Titanic Studio.

Si se acerca la imagen dentro de la cueva se puede ver otra fotografía del set y se aprecia el símbolo de un León, citó infobae.com.

Se ambientaría miles de años antes de la lucha por el Trono de Hierro y las grabaciones las están haciendo en Irlanda del Norte y el emblema les parecerá familiar a muchos.

Desde las primeras temporadas se sabe que los leones de poniente significan que son del clan Lannister, aunque también el público sabe que Blood Moon, título filtrado por el logo que pudo verse en el set, se ambienta durante la Era de los Héroes, mucho antes de que existieran los Lannister.

New Spoiler Details Surface from Photos, from the Set of Blood Moon! - https://t.co/jvwF832ViH #GameofThrones #BloodMoon #news pic.twitter.com/WqmAOiF0MA