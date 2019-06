Se filtran imÃ¡genes inÃ©ditas de la habitaciÃ³n donde muriÃ³ Michael Jackson

La televisión británica QuestOD está por estrenar Killing Michael Jackson, un documental que recoge los testimonios de los tres policías que registraron la habitación del cantante justo después de morir.

Aunque aun no sea público, se han filtrado algunas imágenes del dormitorio de Jackson en las que se pueden ver desde un gran nombre de medicamentos y agujas, notas por todas las paredes y una muñeca “espeluznante” encima la cama, difundió lavanguardia.com.

Durante el reportaje, los investigadores definen la habitación como “caótica” y concretan que los pos-it pegados en los espejos y puertas se leían pequeñas frases que “parecían poemas”. Detallan que podrían ser posibles pensamientos del cantante, difundió lavanguardia.com.

The images show a messy drugs-strewn room covered in bizarre notes and a creepy children’s doll on the late singer’s bed.https://t.co/XM96XklwGK