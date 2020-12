Se forman bloques entre aspirantes de Morena a Gubernatura de Sinaloa

Entre las personas que se registraron, se han formado grupos manifestándose a favor de Yadira Marcos y de Gerardo Vargas Landeros

América Armenta

De 14 personas que se registraron en el Comité Nacional de Morena para la Gubernatura de Sinaloa, ya se formaron dos bloques de apoyo, el primero a favor de la coordinadora de diputados y diputadas federales sinaloenses de Morena, Yadira Santiago Marcos, y el segundo a favor del ex secretario de Gobierno de Mario López Valdez, Gerardo Vargas Landeros.

Con Yadira Marcos llegaron a respaldar los también aspirantes Joel Retamoza y Ángel Beltrán Rentería, ambos del Movimiento Magisterial Somos Más que 53.

“Estamos apoyando la diputada Yadira Marcos, estamos tratando de ver que no nos traten de imponer a alguien de fuera del partido Morena, como es un candidato por ahí que se trata de colgar y que no queremos que entre”, informó Retamoza de la razón por la que declinó al registro y apoya a la legisladora federal.

De acuerdo con el ex precandidato a la Gubernatura, Marcos tiene un perfil importante para ellos y ha mostrado en diferentes ocasiones apoyo para el magisterio, al cual pertenece.

“Yadira Marcos es una mujer muy honrada, es morenista de raíz, de origen, es de las bases, ella ha trabajado bastante formando la estructura y la militancia de aquí de Morena, trabajamos junto con ella durante toda la elección pasada en donde se arrasó en la votación en los comicios para llevar la presidencia a Andrés Manuel López Obrador”, agregó.

Mientras que por Vargas Landeros, la diputada Adriana Zárate Valenzuela, integrante del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, aclaró que no declinó, sino que se están apoyando mutuamente en caso de ser hombre o mujer a quien elijan, seguirán siendo equipo.

“Lo que pasa es que él tiene muy buena apertura para negociar, él está dispuesto a que la 4T llegue a Sinaloa como nunca se ha visto, otro candidato porque no tiene apertura, son muy cerrados porque ya tienen sus intereses marcados, grupos que ya están llenos, que ya no hay capacidad de negociar con ellos, ya están demasiado amarrados por otros lados y en eso no se incluye la 4T”, declaró Zárate Valenzuela como razón de hacer equipo con Vargas Landeros.

El proceso

Si bien, para tener al candidato o candidata oficial se hizo una encuesta, este miércoles se citó a las 14 personas registradas para dar a conocer quién sería la persona que la ciudadanía respaldó.

Sin embargo, la reunión fue cancelada de último momento y aún no hay nada concreto, a pesar de que expusieron que ya terminó la encuesta, la diputada Zárate Valenzuela dijo que el viernes se dará a conocer oficialmente el nombre de la persona.