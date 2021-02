Se ha constituido una mafia en el Congreso: Alcalde de Culiacán

Jesús Estrada Ferreiro dice que en la actual Legislatura estatal existe una mafia que incluye a Diputados morenistas, políticos externos al Congreso y funcionarios del Legislativo

Belem Angulo

CULIACÁN._ En la actual Legislatura estatal existe una mafia que incluye a Diputados morenistas, políticos externos al Congreso y funcionarios del Legislativo, calificó el Presidente municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro. “Se ha constituido una mafia pequeñita ahí en el Congreso, entre el grupo de ex perredistas que están ahí, Graciela Domínguez, Feliciano Castro Meléndrez que no es diputado, está también el diputado Pedro Lobo que es un tipo que se sacó una rifa de diputación y está Ríos Rojo que es el administrador”, acusó.

Entre los perfiles señalados por el Mandatario municipal se encuentran el secretario General del Congreso José Antonio Ríos Rojo, la Diputada Presidenta de la Junta de Coordinación Política Graciela Domínguez Nava, y Feliciano Castro Meléndrez asesor del ex senador, y actual precandidato a la Gubernatura de Sinaloa por Morena, Rubén Rocha Moya.

Esta no es la primera vez que el Presidente municipal acusa la existencia de este grupo en el Legislativo, en noviembre de 2020 lanzó unos comentarios a medios de comunicación locales en este tenor.

"Es una mafia que está adentro… qué lamentable que tenga que decir esto ahorita pero ya no aguanto más. Ya está bueno", dijo hace cuatro meses.

DOMÍNGUEZ ACUSA SER AMENAZADA POR ESTRADA

Durante noviembre de 2020, el Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, impulsó una iniciativa de reforma a la Ley Municipal de Hacienda, buscando evitar que los grandes contribuyentes de impuesto predial lo utilicen como deducible.

La Diputada Graciela Domínguez Nava, señaló ser objeto de amenazas por parte del Mandatario en su urgencia por la aprobación de la mencionada iniciativa.

"No va a lograr nada con amenazas, ni por escrito, esas amenazas como me hizo llegar un oficio dirigido a la presidenta de esta Junta de Coordinación Política, ni las amenazas que cada que se para en un evento público lanza contra la presidenta de la Junta de Coordinación Política, a mí nadie me va a obligar a tomar una decisión que vaya en contra de los intereses de los ciudadanos, que se le olvide a este Alcalde que vamos a actuar así”, enfatizó la Diputada.

Dominguez Nava y Estrada Ferreiro se registraron ante Morena buscando ser los candidatos a la Alcaldía de Culiacán, actualmente se encuentran a la espera de las decisiones del partido para su designación o ser descartados.