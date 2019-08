Se hace escuela con Rosario Robles, Â¿pero y Sinaloa?: Norzagaray

Se hace escuela con Rosario Robles, ¿pero y Sinaloa?: Norzagaray

El columnista de Noroeste explica que lo inédito es que no se detuvo al funcionario que firma los cheques, sino a quien tuvo el poder de decidir el destino del recurso público

Netzahualcóyotl Ceballos

Con la detención de Rosario Robles Berlanga se hace “escuela” en México, pero en Sinaloa aún se está lejos de replicar un caso así, calificó Ernesto Hernández Norzagaray.

En entrevista, el columnista de Noroeste y ex académico de la UAS explicó que lo inédito ofrecido por la Fiscalía General de la República en el caso del encarcelamiento de la ex Secretaria de Estado, es que no se detuvo al funcionario que “firma los cheques”, sino a quien tuvo el poder de decidir el destino del recurso público.

