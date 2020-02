Se han detectado 19 casos sospechosos de coronavirus en México: Secretaría de Salud; 18 se han descartado

José Luis Alomía Zegarra, Director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal,.aseguró que el país está preparado para enfrentar la contingencia, además de que anunció que la próxima semana harán simulacro en hospitales

noroeste.com

En México se han identificado 19 casos sospechosos del coronavirus COVID-19, de los cuales 18 ya fueron descartados y uno aún se está investigando, según lo informó este jueves, José Luis Alomía Zegarra, Director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno Federal.

"Por la noche se dará el resultado", dijo el funcionario federal en una conferencia de prensa, en la que aseguró que el país está preparado para enfrentar la contingencia, además de que anunció que la próxima semana harán simulacro en hospitales.

"Escenario uno, que es del de importación, aquí estimamos docenas de casos; fase dos, dispersión comunitario; y escenario tres, veríamos brotes regionales, dispersión nacional del virus [...] Se estima que entre el escenario uno y dos pasarán 40 días", indicó el también vocero designado por el Gobierno de México para informar sobre el COVID-19.

Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la SSa Federal, afirmó que México fue el primer país en adoptar la prueba para el nuevo coronavirus, la cual ya está descentralizada a nivel estatal.

El funcionario federal aseguró que están adoptando el modelo de contención, que incluye tamizajes exhaustivos a viajeros. Además, mencionó que también hay modelo de contención, que aspira a canalizar esfuerzos para limitar daños y reducir la propagación.

Lo más probable es que el coronavirus llegue a México, aunque no sabrían predecir cuándo, afirmó López-Gatell Ramírez en la conferencia de prensa en la que también estuvieron presentes, Oliva López Arellano, Secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México.

Además de Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Así como Miguel Ángel Nakamura, responsable de Programas de Atención Especial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El miércoles, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, embajador Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alertó sobre la situación del COVID-19 en el mundo y urgió a las autoridades mexicanas a estar preparadas ante la probable llegada del virus a territorio nacional.

"Ya es una inminente pandemia, porque creo que, aunque técnicamente, falta algún elemento para que se pueda destinar como tal", dijo el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1999 a 2007, en entrevista en el Senado de la República, al que acudió para participar en actividades con los legisladores.

"La pregunta no es si va a llegar o no va llegar. La pregunta es cuándo va a llegar y si estamos realmente preparados. Yo quisiera pensar que lo estamos. Hay infraestructura, hay gente capaz, pero me parece que no podemos subestimar su importancia. Todas las precauciones son pocas”, subrayó el ex titular de la SSa Federal durante el Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Las declaraciones de De la Fuente Ramírez, médico de profesión, se dieron el mismo día en que el Gobierno de Brasil confirmó un caso de Covid-19 en su territorio, el primero en América Latina desde que el brote del virus comenzó en el mundo a finales de 2019.

Por su parte, Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), reconoció que hay preocupación por la expansión del coronavirus, pero que en la iniciativa privada observa que nadie parece estar preparado para enfrentar una pandemia.

El líder empresarial consideró que no basta con los discursos, sino que hay que poner en marcha acciones concretas para garantizar la salud de los ciudadanos y de la economía.

"Es muy complejo, estamos preocupadísimos con ese tema, se ha visto el comportamiento de las bolsas en el mundo, nos preocupa mucho que no haya todavía un antídoto claro, nos preocupa que cada día nos enteramos de que hay un país que está también adicional y adicional a esta pandemia", dijo Salazar Lomelín.

"Creo que lo que tenemos que cuidar y cuidar aquí en México, no es una cuestión de salir a declarar que estamos preparados para esto, nadie está preparado, lo que tenemos que hacer es realmente tratar de poner no solamente medidas de seguridad, sino estar siendo conscientes como ciudadanos de todos los niveles de higiene, de todas las medidas que tenemos que tomar para poder evitar al máximo este tipo de contagios", indicó el presidente del CCE.

"Parece que hay un exceso de confianza en el mundo, no se está tomando con la seriedad que una situación de esta naturaleza debería de tener [...] No podemos ser alarmistas, pero tampoco confiarnos de esta situación", abundó el líder empresarial.