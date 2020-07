Se han perdido 61 mil empleos en Sinaloa por pandemia de Covid-19: Coparmex

Edna Fong Payán, presidenta de la Confederación Patronal, manifestó que el impacto por el virus en las empresas ha sido fuerte, y que de haber un segundo confinamiento sería devastador para la iniciativa privada

Antonio Olazábal

29/07/2020 | 12:28 AM

Desde que inició la pandemia de Covid-19, hasta el mes de mayo, en Sinaloa se han perdido 61 mil empleos, afirmó Edna Fong Payán, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Estado.

La empresaria señaló que la iniciativa privada se la ha visto complicada desde que inició la Fase 3 de la pandemia, y que a nivel nacional se estima que un millón 600 mil personas se han quedado sin trabajo.

"A nivel nacional el dato que tengo al cierre de mayo iban cerca de un millón 600 mil personas que perdieron su empleo, aquí en el Estado fueron también al cierre de mayo 61 mil personas; sin embargo el número de empresas (que cerraron) aún no se ha podido rescatar con precisión la pérdida que se ha tenido", mencionó.

Al inicio de la pandemia se esperaba de que cinco de cada 10 empresas pudieran cerrar sus puertas debido a las afectaciones económicas, sin embargo Coparmex aún no tiene esta información disponible.

Fong Payán detalló que el echar a andar la actividad económica ha sido muy complicado, y que un segundo confinamiento sería devastador para las empresas en Sinaloa y el país.

"En otros países se ha hecho un llamado a un segundo cierre, de hecho ahorita Guadalajara está viendo esa probabilidad, y pues sería devastador para las empresas que tuviéramos un segundo confinamiento... yo creo que ese es el mayor reto que tenemos ahorita a enfrentar, aunado también a una baja en las ventas, porque la reactivación económica no se ha dado en su totalidad", indicó.

La presidenta de Coparmex detalló que el reinicio de la actividad económica no ha sido fácil, ya que la gente aún no sale a comprar a la calle tranquilamente, esto hace que la recuperación financiera de la iniciativa privada no pueda darse de manera rápida y se les dificulte el mantener abiertos sus negocios.

"Son tres factores que vemos que están sucediendo y que por eso no se ha tenido esta reactivación económica que hemos querido; una es que la gente todavía aún tiene miedo de salir por los contagios; el segundo es por la baja en los sueldos que ha habido por algunos empleados, que han visto disminuidos sus ingresos, y la otra es la incertidumbre que tenemos en este panorama, la gente ya no está teniendo los mismos gastos que se tenían anteriormente", manifestó.