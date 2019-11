Se han registrado cerca de 102 casos de dengue en el año en Sinaloa; Secretaría de Salud

Reiteró que actualmente se está en noviembre y sigue habiendo calor, pero en algunas zonas de la ciudad ya no se tiene esa cantidad de mosquitos como antes, se sigue haciendo todo el trabajo para combatir a dicho mosco transmisor de esa enfermedad.

Belizario Reyes

En lo que va del presente año en Sinaloa se han registrado cerca de 102 casos de dengue clásico, ninguno hemorrágico, pero se trabaja en el combate al mosco transmisor de esta enfermedad, dijo el Subsecretario de Atención Médica de la Secretaría de Salud en la entidad.

"A nivel estatal hasta ahorita vamos bien, realmente números de casos estamos hablando a nivel estado de alrededor de 102 casos confirmados de todo el año, es un número controlable, ...(es) un poquito más elevado que el año pasado por razones de que el clima cambia, pero no hemos bajado la guardia", añadió el doctor Víctor Hugo Sánchez Malof.

"Y además con ustedes estamos apoyando mucho con información a la sociedad, ...no hemos tenido ningún caso de dengue hemorrágico, que eso es lo importante, entonces la guardia no la estamos bajando, de todas maneras aunque no tengamos casos graves seguimos trabajando como si fuese la primera vez".

Reiteró que actualmente se está en noviembre y sigue habiendo calor, pero en algunas zonas de la ciudad ya no se tiene esa cantidad de mosquitos como antes, se sigue haciendo todo el trabajo para combatir a dicho mosco transmisor de esa enfermedad.

En el caso de la vacuna contra la influenza expresó que también se está sin bajar la guardia.