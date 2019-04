Se han sumado a la fuerza laboral de Sinaloa 2,400 aprendices

Llama Coparmex a los jóvenes a aprovechar la oportunidad del programa Jóvenes Construyendo Futuro, pues ha habido quien de plano “no le ha echado ganas”, advierte el empresario Jorge García Félix

Sibely Cañedo

Desde la entrada en vigor del programa Jóvenes Construyendo Futuro, cerca de 2 mil 400 “aprendices” trabajan en empresas de Sinaloa bajo este plan de gobierno federal, creado para fomentar la capacitación de personas entre 18 y 29 años que no tengan empleo y tampoco se encuentren estudiando.

El municipio que más ha captado a esta fuerza laboral es Culiacán con 898 beneficiarios. Le sigue Ahome con 509, Mazatlán con 361, Guasave con 352 y Sinaloa con 278, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Coparmex.

Los jóvenes se han integrado en negocios de prácticamente todos los giros y ha habido experiencias positivas, pero también algunas otras donde hace falta que los trabajadores tomen en serio la oportunidad, indicó Jorge García Félix, presidente de la confederación patronal en Mazatlán.

“Ha sido de las dos; por un lado, buena; en la misma Coparmex tenemos jóvenes que le han echado ganas, que se ve que tienen ganas de trabajar y se les podría contratar; pero ha habido otras experiencias de: cómo me está pagando el gobierno y la empresa no, pues si quiero trabajo, si quiero no trabajo, es decir, no le echan tantas ganas”, reveló.

Aquí es donde el empresario hizo un llamado a los jóvenes a aprovechar la oportunidad de que una empresa les abra las puertas y les brinde un lugar para capacitarse y obtener experiencia.

Indicó que los registros todavía son bajos, pues todavía no se ha logrado reclutar a los 2.3 millones de jóvenes en todo el país, como se había contemplado en un inicio. Sin embargo, ya hay empresas que han comenzado a utilizar el programa y se espera que esto sirva para ayudar a las personas que no pueden encontrar un empleo formal y puedan, eventualmente, ser contratados.

De acuerdo con información oficial, Jóvenes Construyendo el Futuro busca ser un modelo de corresponsabilidad social. Es instrumentado por el actual gobierno federal con la intención de ofrecer a los beneficiarios un espacio para fortalecer hábitos de trabajo y competencias técnicas que promuevan la inclusión social. Uno de los beneficios de los trabajadores inscritos en el programa es recibir una beca de 3 mil 600 pesos mensuales, a través de una tarjeta bancaria. Mientras tanto, la obligación de las empresas es hacer la función de tutores y capacitar a los becarios. Pueden participar empresas y comercios de todas las ramas de la economía.