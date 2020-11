Se hará todo lo posible para no pagar millonaria demanda perdida: Síndica Procuradora de Mazatlán

Elsa Bojórquez Mascareño informó que el martes le llegó un incidente de destitución por desacato de Tribunal Administrativo, donde se exhorta a cumplir con la sentencia de $141.8 millones, pero que aumentó a $300 millones por multas, según el tribunal que llevó el caso

Netzahualcóyotl Ceballos

La síndica procuradora Elsa Bojórquez Mascareño dijo esta mañana que se hará lo posible para que el Gobierno municipal no pague la demanda millonaria que perdió ante la empresa Nafta Lubricantes, por la cancelación de una gasolinera en 2012.

Esta pelea legal inició en 2014, y al principio de la administración del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, en diciembre de 2018, se perdió en los tribunales.

Bojórquez Mascareño aseguró que el martes le llegó un incidente de destitución por desacato de Tribunal Administrativo, donde se exhorta a cumplir con la sentencia de 141.8 millones de pesos, pero que aumentó a 300 millones de pesos por multas, según el tribunal que llevó el caso.

El documento está en proceso de respuesta en un plazo no mayor a tres días.

“Ahorita los abogados están con este tema. Esto yo lo voy a contestar y vamos a ver qué resuelven después de la respuesta que le demos a esto”, declaró esta mañana frente a los medios de comunicación.

“Yo sigo con la defensa de los intereses del Ayuntamiento, por mí que no se pague, ¿por qué?, porque no es dinero nuestro, es de la ciudadanía. Todo lo posible vamos a hacer para que no se pague. Ya a quien le toca extender el cheque es al Presidente municipal”.

Nafta Lubricantes SC de RL demandó al Ayuntamiento en diciembre de 2014 por la cancelación de un permiso para construir una gasolinera dos años atrás, sobre la Avenida Cruz Lizárraga, a una esquina de Avenida Del Mar.

Se trata de una empresa que pertenece a Grupo Arhe, un consorcio local que desarrolla inversiones en los ramos turístico, educativo, combustibles y consultoría fiscal, entre otros.