MIÉRCOLES DE CONCIERTO DE LA UAS

Se impone la juventud del bel canto en Radio UAS

Nadia Jazmín, Blanca Espinoza, Xenia Beltrán y Juan Ramón Núñez dieron un concierto dirigidos por Sergio del Ángel en el teatro auditorio Juan Eulogio Guerra Aguiluz, de Radio Universidad

Julio Bernal

Con un repertorio de una exigencia vocal tremenda, en su mayoría canciones que en el devenir del tiempo han sido cantadas por figuras de gran calado, el maestro Sergio del Ángel, esta vez sin aparecer en primer plano, cedió los reflectores a cuatro de sus pupilos.

Sergio del Ángel

Una noche de respetable factura interpretativa se vivió con las voces de Nadia Jazmín, Blanca Espinoza, Xenia Beltrán y Juan Ramón Núñez, dentro de los Miércoles de Concierto de la UAS, quienes se plantaron sin dobleces en el íntimo escenario del teatro auditorio Juan Eulogio Guerra Aguiluz, de Radio Universidad.

Nadia Jazmín

La primera en aparecer fue Nadia Jazmín, jovencísima voz que le dio vida a éxitos que jugaron entre el pop y el jazz, como Do that to me one more time, del dúo Captain & Tenille, el emblemático Misty, de Erroll Garner, y Close to you, que se hiciera famoso con The Carpenters.

Luego vendría Blanca Espinoza, iniciando con La negra noche y que trajo la nostalgia por aquel sorprendente encuentro vocal entre Libertad Lamarque y Pedro Vargas, registrado de origen en un disco de acetato, e incluso al mismo Pedro Vargas junto con Pedro Infante, en la película También de dolor se canta. También cantó Estrellita, un clásico de Manuel M. Ponce, para cerrar con el rítmico Frenesí, tema que fue acompañado por las palmas del público.

Blanca Espinoza

A partir de la presencia de Blanca Espinoza, se escucharon las segundas en la voz del maestro Sergio del Ángel, mientras sus manos recorrían el teclado y mientras hacían su parte los músicos José Antonio Soto Bernal y el joven Sergio del Ángel (hijo del tenor), en los violines; y Carolina Peña, en la flauta.

Desde un principio, se dijo que el concierto, a cargo de alumnos adscritos a la Escuela de Música de la UAS, se dedicaba al teórico del rock Concepción Leyva, recientemente fallecido.

Organizado por la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Unidad Académica de Artes y la Dirección de Radio UAS, fue un Miércoles de Concierto en el que se vio a un Sergio del Ángel genuinamente orgulloso de sus alumnos, quien mostró su buqué de tenor en el arreglo para dos voces de la canción Dime que sí, durante el turno de la tercera soprano, Xenia Beltrán, la chica que soñaba con ser violinista, pero que Del Ángel la sorprendió con el bel canto, quien luego de dos canciones más, cerró con el representativo francés Concierto para una sola voz, arrancado el aplauso de la concurrencia.

Xenia Beltrán

El cierre de la velada de corte internacional fue para el joven tenor Juan Ramón Núñez, quien abriera con la popular canción napolitana Torna a Surriento, de grandes vuelos con Luciano Pavarotti, para luego pasar al magnífico Granada, de Agustín Lara, para decir adiós con el encore Quando sento che mi ami, éxito de José Carreras, ganándose un colofón durante la transmisión en vivo por la frecuencia de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.

ACCESO GRATUITO

Los Miércoles de Concierto de la UAS son de acceso gratuito.