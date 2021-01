Se inconforma personal del Hospital Integral de Rosario por quedar fuera de primera entrega de vacunas contra Covid-19

Yésica Rubalcava, líder sindical del Hospital Integral, dice que por lo menos esperaban que el personal que atiende los casos sospechosos pudieran recibir la vacuna en la primera etapa

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Tras darse a conocer que las unidades médicas del municipio, incluso las que atienden a personas sospechosas de Covid19 quedaron fuera de la primera entrega de vacunas contra este virus, enfermeros expusieron su molestia.

"Estamos molestos, no sabemos la verdad ya ni dónde ir porque se supone que es un recurso federal que viene de México para todos los hospitales primeramente, entonces nosotros nos quedamos sin vacunas", dijo Yésica Rubalcava, líder sindical del Hospital Integral.

Refirió que tuvieron conocimiento de que la Secretaría de Salud citó en Culiacán a todos los directores y fueron sorprendidos con la noticia de que habían quedado fuera.

Destacaron que por lo menos esperaban que el personal que atiende los casos sospechosos pudieran recibir la vacuna.

"Nosotros también nos quedamos sorprendidos porque esperábamos que se trajera la vacuna el doctor, y también él con la sorpresa o la novedad de que le dijeron que todavía no, que para Rosario no que porque era para los de la primera línea, pero no mandaron ni para la primera línea", argumentó.

Destacó que tienen conocimiento de que fueron tres hospitales en el estado que quedaron sin la vacuna.

Rubalcava señaló que el día de hoy acudieron elementos de La Guardia Nacional para tomar evidencias de dónde se colocará la vacuna, ya que se les dio a conocer que llegaría entre la semana.

La también enfermera, manifestó que se han dado diversas reacciones de parte del personal de recibir la vacuna.

"(Para unos es) seguridad fíjate, para algunos desconfianza y miedo, porque hay gente que tiene miedo, tengo personal que no se la quieren aplicar y no se les va a obligar tampoco; por todo lo que ha salido", precisó.

Expuso que este hecho contrasta con el rebrote de casos que se vive en el municipio.

Concluyó que no se ha determinado tomar acciones si en breve no se envía la vacuna, ya que esperan no se les deje desprotegidos.