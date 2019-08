Se inundan casas y escuelas de la colonia 13 de Septiembre de Escuinapa

También se registran apagones durante la medianoche hasta la mañana de este miércoles

Carolina Tiznado

De acuerdo a vecinos de la colonia 13 de Septiembre, el agua empezó a subir después de que no tuviera salida, pues no se lleva maquinaria a la zona desde hace dos años para desazolvar.

ESCUINAPA. _ Viviendas inundadas en la colonia 13 de Septiembre, escuelas de ese sector que quedaron entre el agua y apagones fue el resultado de las lluvias copiosas que se registraron desde la medianoche hasta la mañana de este miércoles.

De acuerdo a vecinos de la colonia 13 de Septiembre, el agua empezó a subir después de que no tuviera salida, pues no se lleva maquinaria a la zona desde hace dos años para desazolvar, por lo que las partes bajas parecía que habían quedado sobre un lago.

“Eso que no era Willa; cuando el huracán el agua se metió totalmente, ahora nos empezó a subir como a las dos de la mañana, pero la vía estaba hasta el ‘tope’ de agua, parecía laguna”, relató Verónica Contreras.

Los colchones y el comedor que se habían ‘salvado’ cuando se presentó el huracán Willa, esta vez parece que serán pérdida total, no hay manera de que se sequen, indicó.

Al lugar acudió personal de Protección Civil para auxiliar a una vecina, no fue su caso, pues ellos empezaron a sacar y levantar las cosas como pudieron, manifestó.

“A la vecina, el agua le llegó por la parte de atrás, ella ya se fue a trabajar, pero sí nos fue mal y es que todavía queda toda la ‘palizada’ del huracán Willa, toda el agua queda atorada”, señaló.

La falta de maquinaria de desazolve en la zona fue principalmente lo que ocasionó las inundaciones, indicaron vecinos. El año pasado no se desazolvó, luego llegó el huracán Willa que dejó taponamientos de arena y tierra, pero tampoco se le dio atención.

“Ya hace dos años con éste que no vemos la máquina, después del huracán quedó todo sucio, como hemos podido limpiamos un poco, pero se ocupa máquina. No sabemos que pasó que no han mandado limpiar, aquí es zona baja”, añadió Jesús Cruz Rodríguez.

En la colonia Dámaso Murúa, el problema de inundación ya lo ven como normal, sin maquinaria que desazolvara, lo único que hicieron fue sacar el agua que empezó a meterse a sus domicilios, indicaron.

“El agua empezó a meterse, nosotros a sacarla, ya ni para qué quejarnos, no se hace nada, pero sí tienen que mandar maquinaria porque quedó peor con los bancos de tierra y arena, toda el agua lo arrastra para acá”, dijo Cinthia Osuna.

El Coordinador de Protección Civil, Jubal Rubalcaba Moreno, comentó que solo tenía reporte de una vivienda inundada en la 13 de Septiembre, y que el agua del arroyo Juana Gómez estaba subiendo en el Infonavit Buenos Aires, por lo que se envió maquinaria.

“Nos reportaron que se estaba metiendo el agua del arroyo Juana Gómez a una casa, se destapó una alcantarilla y ya se mandó la máquina para abrir más el dren”, señaló.

--¿Por qué se envió maquinaría hasta ahora? ¿Al presentarse el plan de contingencia se habló de cuatro drenes tapados, en la 13 de Septiembre, en la Dámaso Murúa y en la zona de la ladrillera, no es tarde para eso?

“Faltan esas áreas, pero ya están ubicadas para hacer la limpieza, se está agarrando por sectores, se agarró lo que más se afecta como Copales, la Concha”, dijo

Estas áreas se están limpiando debido a que en caso de inundaciones serían más las afectaciones.