Se investigará empresa de Alfonso Romo, que explota mantos acuíferos en Yucatán: AMLO

El Presidente asegura que el actual Jefe de la oficina de la Presidencia de la República ya no participa de la compañía, por lo que no tiene conflicto de interés

Noroeste / Redacción

La empresa Enerall, fundada por el actual Jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo Garza, será investigada por las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Función Pública (SFP), por posibles afectaciones medioambientales, anunció este martes 3 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, aseguró, sin embargo, que el funcionario ya no participa de la compañía, por lo que no tiene conflicto de interés.

El empresario regiomontano fundó Enerall en 2007, empresa que, según una investigación periodística, obtuvo concesiones para la explotación de acuíferos submarinos en la zona de la Península de Yucatán. Sin embargo, la compañía es dirigida en la actualidad por el hermano del funcionario federal, Gustavo Romo Garza.

“No hay conflicto de interés porque eso no está admitido. Lo que sé es que él ya no participa, ya no es miembro de esta empresa”, aseguró durante su conferencia de prensa el mandatario nacional, quien defendió al funcionario federal.

El titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que a los conservadores les “da mucho coraje” que su Administración tenga aliados y apoyo de empresarios como Romo Garza, por lo que organizan reportajes e investigaciones para golpear a las figuras políticas que le apoyan.

“No hay impunidad. Aquí lo que puedo decirles es que cuando Alfonso Romo y otros servidores públicos ingresan al Gobierno, ya no pueden tener vínculos con empresas. No hay conflicto de interés porque eso no está admitido”, aseveró el político tabasqueño.

Asimismo, el Presidente López Obrador negó que su Gobierno dé permisos para la extracción de agua de mantos acuíferos, además que se ha opuesto al fracking o al uso de maíz transgénico. “Los que estuvieron antes daban permiso para todo y nunca había ninguna queja”, dijo.

Además, López Obrador cuestionó a los medios por supuestamente no realizar investigaciones en otros Gobiernos. También dijo que en esos momentos “no aparecían los ambientalistas por ningún lado”.

“Hay un buen escrutinio público, lo que no hacían los medios antes. Me ayuda a terminar de convencer a Alfonso Romo, que lo estimo mucho y lo considero gente de bien, porque él dudaba acerca de la actitud de los conservadores. No me creía”, afirmó el Presidente.

“Los conservadores quemaron la casa de los Maderos. Poncho Romo es bisnieto de Gustavo Madero, sobrino bisnieto de Francisco I. Madero. Y a Gustavo Madero lo asesinaron los conservadores de aquel tiempo y los fifí lo festejaron, fue como un carnaval”, indicó López Obrador

“Pero Poncho se resistía, entonces creo que ahora ya iré avanzando en mi trabajo de concientización, porque está sintiendo el rigor del conservadurismo [...] Yo le agradezco mucho a Alfonso Romo”, abundó el mandatario nacional.

“Eso le da coraje a los conservadores porque ¿cómo un empresario decide, en los tiempos en que nosotros estábamos marginados completamente, apoyarnos? Entonces les molesta mucho eso y ahora van todos, varios medios de comunicación se unen y, el mismo día, ‘vámonos’”, agregó el Presidente.

Según López Obrador, el jefe de la oficina de la Presidencia tiene una actitud de “ver hacia adelante y olvidar la historia”, pero esto será su “tenga para que aprenda”, y servirá para que se concientice sobre “el rigor de los conservadores”.

El Presidente descalificó las imputaciones contra Romo Garza, aseverando que “en una de esas hasta la investigación la llevó a cabo el grupo de mexicanos a favor de la corrupción”, en clara referencia a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización no gubernamental que dirige Claudio X. González Guajardo.

-”No no es de ellos”, respondió la reportera que preguntó y participó en la elaboración del reportaje publicado en diversos medios.

-”Porque ellos son los que armonizan a todos los medios”, respondió López Obrador.

-”Somos reporteros independientes, es un trabajo netamente de nosotros”, insistió la reportera.

Alfonso Romo es el jefe de gabinete de @lopezobrador_ y también el fundador de Enerall, una empresa que provocó graves daños ecológicos en la selva de Yucatán. #CaciqueDelParaísoMaya 1/7 pic.twitter.com/s0sNzm0TqD — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 2, 2020

LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investigó en abril de 2018 un megaproyecto de Enerall de fertilización, constituida en 2007 por el ahora jefe de gabinete de López Obrador, en la que los inspectores encontraron un cenote de cinco mil 500 metros cuadrados tapado con tierra, rocas y convertido en fango.

Según la investigación -realizada por CONNECTAS, Aristegui Noticias, Proceso, Ruido en la Red, Univisión, VICE en Español y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ)- Romo Garza era entonces el responsable de la empresa, misma que abandonó en noviembre de 2018 al asumir su actual cargo en el Gobierno Federal, pese a que la compañía sigue en manos de su familia.

Sin embargo, la Profepa no denunció el caso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar un posible delito ambiental, sino que cerró el expediente con la aplicación de una multa y con la clausura temporal del terreno donde se encontraba el daño del cenote, un tipo de pozo o estanque de agua dulce típico de Yucatán, que se abastece gracias a ríos subterráneos.

La investigación titulada “Romo: un cacique del agua en el paraíso maya”, señaló que la compañía del ingeniero agrónomo regiomontano se había comprometido a preservar dichos cuerpos de agua y no tenía permiso para intervenir el cenote destruido, según la carpeta de investigación de la Profepa.

Enerall, más allá de ese pozo, acumuló en una década 15 mil hectáreas, con lo que se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para uso agrícola en la península de Yucatán y la tercera en todo el país, un proceso para el que intervino áreas de la selva maya y comprometió el hábitat y la fauna asentada en esas zonas, señaló la investigación periodística.