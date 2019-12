Se lanza creador de Thanos contra Trump por usar al villano en su campaña

El autor de cómics, Jim Starlin, quien es el creador de Thanos, se mostró muy enojado al ver que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, usó al villano para un video de su campaña electoral.

En el video lanzado de cara a las elecciones de Estados Unidos se ve un fragmento de película, pero el rostro de Thanos es reemplazado por el del actual presidente estadounidense y dice: "Yo soy inevitable".

"Después de mi sentimiento inicial de haber sido violado, viendo a ese tonto pomposo usando mi creación para acariciar su ego infantil, finalmente me di cuenta de que el líder de mi país y del mundo libre disfruta realmente comparándose con un asesino de masas", dijo el creador de Thanos en un comunicado enviado aThe Hollywood Reporter.

House Democrats can push their sham impeachment all they want.

President Trump's re-election is 𝗶𝗻𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲. pic.twitter.com/O7o02S26nS