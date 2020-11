Se lanza Paty Navidad contra la vacuna Covid-19 y el cubrebocas

La cantante reiteró que la vacuna contra el coronavirus es una forma más de manipulación, además señaló que el uso del cubrebocas es un método de control de masas

Noroeste / Redacción

La cantante mexicana, Patricia Navidad reiteró que la pandemia no es más que un pretexto para someter a la población mundial a una ‘tecnovacuna’ que tiene como objetivo mantenernos ‘hipervigilados’ y ‘ultracontrolados’ con la nueva ‘tecnovacuna’, publicó vanguardia.

De acuerdo con Paty la vacuna provocaría un profundo deterioro físico y un grave daño neurológico, algo que ella denominó ‘La sombría distopia Zombieland perfeccionándose’.

‘Las vacunas contra COVID-19 son experimentales de ARNm, nanotecnología, puntos cuánticos y la enzima de luciferasa, nos modificarán genéticamente (ADN) e iniciaremos de manera oficial la ERA del Transhumanismo, nos podrán conectar a una computadora cuántica y usarnos como robots’, escribió Navidad en su cuenta de Twitter.

Asimismo, afirmó que un colaborador de Forbes y un asesor de la ONU, advirtieron que el transhumanismo está más cerca que nunca. Y añadió en una de sus publicaciones que Elon Musk, el empresario y dueño de Tesla, es transhumanista, ya que hace poco presentó Neuralink, un implante transcraneal, cuyo objetivo final es fusionar el cerebro humano con las computadoras.

La cantante explicó que trata de investigar, tener sentido común y criterio propio: “Piensen más y obedezcan menos. #NoAlaVacuna”, exhortó a sus seguidores en redes sociales, lo que generó controversia.

Además de expresarse en contra de la vacuna de COVID-19, Paty Navidad descalifica el uso del cubrebocas y señaló que el uso de las mascarillas ‘no es por salud, es control’.

“Si permitimos que hagan obligatorio el cubre-bocas o bozal, estaremos aceptando que legalicen la tiranía. El bozal no es por salud, es imponer control, miedo y represión a una sociedad que está dispuesta a perder su libertad, derechos y dignidad a cambio de una falsa seguridad, escribió”.

“¡No es por salud, es control! El cubre-bocas no protege de virus “letal”, y si no es letal y respetamos la distancia requerida, ¿porqué pedirlo? Que lo use quien quiera y respeten a los que estamos sanos, no nos gusta el bozal de esclavos y defendemos nuestro derecho de libertad”, subrayó.

Los polémicos mensajes de la artista causaron revuelo en redes sociales, lo que derivó en una serie de críticas y burlas hacia ella.