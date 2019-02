Se le sube la presiÃ³n a hombre en huelga de hambre en Guasave

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

Se le sube la presión a hombre en huelga de hambre en Guasave

El trabajador despedido asegura que nadie se le ha acercado para ofrecerle un convenio

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ José María Ahumada Ramírez, el trabajador de Servicios Públicos que junto con su hijo Olvin inició una huelga de hambre junto a la puerta principal del Palacio Municipal, dijo que las enfermeras que lo han estado revisando detectaron que se le subió al presión, por lo que valora si sigue adelante con esta manifestación.

Explicó que como antecedente ya tuvo un problema con el corazón en 2016, cuando le dio un pre infarto.

"Ahorita me checaron la presión y me dicen que estoy mal, lo que pasa es que tuve un conato de infarto en el 2016 y me saqué unos electrocardiogramas y me dijo el cardiólogo que aparecía una cicatriz en mi corazón, me explicó que se inflama el corazón a punto de reventar, nada más que logré calmarme, pero siempre me quedó la cicatriz", indicó.

Ahumada Ramírez manifestó que se le alteró la presión a raíz de que la tarde del lunes llegó a donde están él y su hijo la Regidora Martha Dagnino, pero no para apoyarles sino para reclamarles que se estuvieran manifestando con la huelga de hambre.

"Ayer hizo que me alterara Martha Dagnino, vino y me estuvo atacando en muy mal plan. No dejan de mentar a Diana Armenta, que por qué no le cobré a Diana Armenta, que yo no tengo derecho ni siquiera a reclamar mi antigüedad ni las quincenas que están pendientes", dijo.

"Me sentí muy mal porque duró buen rato aquí atacándome, hubo personas que se dieron cuenta".

Aunque el lunes la Alcaldesa Aurelia Leal López aseguró que a los dos trabajadores les ofrecerían la liquidación, Ahumada Ramírez expresó que nadie lo ha buscado para tratar de conveniar, algo a lo que están dispuestos.

"Si ellos vienen y traen su postura, yo también soy flexible, porque por lo que me está diciendo la enfermera ya no me siento tan seguro (de seguir en la huelga de hambre), pero dispuesto en la lucha porque se me hace una injusticia de que nosotros trabajamos ocho meses de horas extras de 28 mil 500 pesos, del muchacho son 12 mil 100. Cualquier funcionario se los lleva en una quincena y nosotros tuvimos que trabajar ocho meses", aseveró.

El trabajador indicó que aunque el tema de las horas extras que les deben se generó en 2016, es a las autoridades en turno a quienes les corresponde atender la situación y solucionarles.