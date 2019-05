Se lleva cinta surcoreana la Palma de Oro en Cannes

Bong Joon-ho gana el máximo galardón del festival por su película Parasite

Noroeste / Redacción

El Festival de cine de Cannes cerró este sábado por la noche, con la entrega de la Palma de Oro a la cinta coreana “Parasite”.

El director surcoreano Bong Joon-ho obtuvo el galardón más importante que otorga este encuentro fílmico.

La película fue seleccionada entre otras 21 por un jurado presidido por el cineasta mexicano nacionalizado español Alejandro González Iñárritu.

América Latina logró grandes premios en las manos del chileno Patricio Guzmán, quien ganó el premio al mejor documental por “La cordillera de los sueños”, y el guatemalteco, premiado con la Cámara de Oro, galardón a la Mejor primera película por “Nuestras madres” que estuvo en la selección de la Semana de la crítica.

La actriz francesa Catherine Deneuve entregó la máxima recompensa, la Palma de Oro del Festival de cine de Cannes al maestro surcoreano del suspenso, quien con su película conquistó a la prensa, al público y al jurado del festival que de forma unánime votó por esta cinta, declaró González Iñárritu en calidad de Presidente del Jurado.

La película es en forma de thriller social, cuenta la historia de una familia de escasos recursos que se interesa por el ritmo de vida de una familia adinerada, hasta que sus destinos se cruzan.

El filme surcoreano muestra una tragicomedia familiar en la que se contrastan las desigualdades económicas.

De acuerdo con la revista Le Film Français, los críticos apostaban por Pedro Almodóvar para llevarse el galardón de esta edición 72 por su película “Dolor y gloria”, que logró el Premio a Mejor Actor, con Antonio Banderas.

En esta edición, González Iñárritu anuncio tres galardonados con el Premio del Jurado, el francés Ladj Ly por su impactante “Les Misérables”, y los brasileños Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles por “Bacurao”.

El palestino Elia Suleiman recibió una Mención especial por su “It must be heaven” una comedia absurda sobre la identidad y el sentimiento de pertenencia.

De su lado, la franco-senegalesa Mati Diop, de 36 años, recibió el Gran Premio del Festival de Cannes por su primer largometraje “Atlantique”, sobre la juventud en África.

Fue notable la ausencia de grandes nombres que representaban rivales a vencer, debido a su trayectoria como realizadores y dentro del mismo festival como Jim Jarmusch (“The Dead Don’t Die”), Terrence Malick (“A Hidden Life”), Xavier Dolan (“Matthias & Maxime”), Ken Loach (“Sorry We Missed You”) y por supuesto Quentin Tarantino, con su novena película, y probablemente penúltima, “Once Upon a Time in Hollywood”.

LOS PREMIADOS

Palma de Oro: “Parasite” del director Bong Joon-ho

Premio a Mejor Director: los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne por la película “Le jeune Ahmed”.

Gran Premio del Jurado: “Atlantique”, de Mati Diop.

Premio del Jurado (ex aequo): En empate “Les Miserables”, del francés Ladj Ly, y “Bacurau”, de los brasileños Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles.

Premio a Mejor Guión: “Portrait de la jeune fille en feu”, de la francesa Céline Sciamma, quien ganó a su vez la Palma Queer que reconoce el tratamiento de temas LGBT.

Premio a Mejor Actriz: Emily Beecham por “Little Joe”, de Jessica Hausner.

Premio a Mejor Actor: Antonio Banderas por “Dolor y gloria”, de Pedro Almodóvar.

Mención Honorífica: el palestino Elia Suleiman por “It Must Be Haven”.

Cámara de Oro: “Nuestras madres”, del guatemalteco César Díaz.

Palma de Oro al cortometraje: “The distance between us and the sky”, del griego Vasilis Kekatos.

Mención especial al cortometraje: “Monstruo Dios”, de la argentina Agustina San Martín.

HISTÓRICO

Bong Joon-ho se suma a la lista de prestigiosos cineastas que han obtenido este premio entregado por primera vez con el nombre Palma de Oro en 1955, como Orson Welles, Akira Kurosawa, Luis Buñuel, Emilio “El Indio Fernández”, Francis Ford Coppola, entre otros.