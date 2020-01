Se llevarÃ¡ el caso de Nafta al Congreso del Estado: Alcalde

Se llevará el caso de Nafta al Congreso del Estado: Alcalde

No estamos dispuestos a pagar ese adeudo de la ciudad, consecuencia de omisiones e irresponsabilidades de administraciones anteriores, dijo Luis Guillermo Benítez Torres

Belizario Reyes

09/01/2020 | 11:30 AM

El caso de la resolución judicial a favor de la empresa Nafta, por 141 millones 800 mil pesos, se llevará al Congreso del Estado, pero el actual Gobierno Municipal no pagará por las omisiones e irresponsabilidades de otras administraciones, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

"Ayer (miércoles) también el Secretario (del Ayuntamiento) dio una declaración en donde nosotros no estamos dispuestos a pagar ese adeudo de la ciudad consecuencia de omisiones e irresponsabilidades de administraciones anteriores", añadió Benítez Torres.

"Nosotros vamos a defendernos hasta donde sea posible, vamos a llevar el tema al Congreso del Estado para que entre todos resolvamos un problema que no nos compete sólo a la administración (Municipal actual), sería la verdad lastimoso tanto esfuerzo que tengamos que dar los recursos".

Se sigue ahorrando dinero, se siguen haciendo obras que no se tenían contempladas y sería muy lastimoso que este año no se pudieran cumplir por ese adeudo que está pendiente, continuó.

"Hasta donde me informan, porque yo no soy abogado, ya no hay forma de extenderlo más (el juicio legal), lo que vinieron haciendo las administraciones era dejar, presentar amparos, dejar que creciera, se hizo una bola de nieve cada vez más grande que ustedes ya saben lo que representa, de ser un adeudo tan pequeño hoy son ciento y tantos millones de pesos sin contar intereses, sin contar muchas cosas", recalcó el Presidente Municipal.

"Entonces nosotros no estamos dispuestos a pagarlas, vamos en primer lugar a enviarla al Congreso del Estado para que se estudie allá el caso, pero de la misma manera hicimos denuncias a la Fiscalía (General del Estado) de las administraciones que hicieron caso omiso de esto e hicieron que creciera ese adeudo, están atoradas, están congeladas porque así se estilaba antes, pero no quitamos el dedo del renglón".

Expresó que se contemplaba que el viernes de la presente semana se tuviera una reunión con el Fiscal General del Estado cuando asistiría a este puerto para un evento cuya sede fue cambiada finalmente a Choix, pero se buscará sostener el encuentro posteriormente.

"Ahí les vamos a recordar que hay treinta y tantos casos de denuncias a la Fiscalía que hicimos nosotros de Gobiernos anteriores y que debe de trabajarse en eso, de no hacerlo tendremos que buscar un camino dónde exigir que a los que ocasionaron ese daño a la ciudad lo repongan", reiteró Benítez Torres.

Dicho juicio legal con Nafta fue porque a esta empresa no se le permitió construir una gasolinera en la Colonia Palos Prietos, pese a contar con un permiso de una administración municipal.

INSTALARÁN 5 CAJEROS AUTOMÁTICOS DEL BANDO DEL BIENESTAR EN MAZATLÁN

En el municipio de Mazatlán se instalarán cinco cajeros automáticos del Banco del Bienestar para que las personas que reciben beneficios de programas sociales ahí los cobren, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Agregó que tres cajeros estarán en distintos puntos de la ciudad y uno más en la parte norte del municipio y otro para el área sur.

"Ya tenemos los lugares, ya los estamos habilitando, ya tienen servicio de Internet y seguramente en poco tiempo van a llegar los cajeros para dar servicios a todos los ciudadanos como cualquier otro banco, este mes van a llegar", expresó Benítez Torres.