Se mandarÃ¡n a BurÃ³ de CrÃ©dito sÃ³lo a quienes deban mÃ¡s de 100 mil pesos de predial: Tesorera de CuliacÃ¡n

Se mandarán a Buró de Crédito sólo a quienes deban más de 100 mil pesos de predial: Tesorera de Culiacán

Junto a Estrada Ferreiro, Issel Guillermina Soto González aclaró que no todos los morosos de este impuesto se mandarán a Buró de Crédito, esta pensado para empresarios y personas que vivan en residencias

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Serán los deudores del impuesto predial que deban más de 100 mil pesos los que sean mandados a Buró de Crédito, y no a toda la ciudadanía, aclararon Issel Guillermina Soto González, Tesorera del Ayuntamiento y Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán.

Tanto Soto González como Estrada Ferreiro explicaron no aplicar el Buró de Crédito a todas las familias en Culiacán, sino solamente a los morosos que sí tienen recursos para pagar sus impuestos, pero que no tienen voluntad para hacerlo.

“Cabe aclarar que el Buró de Crédito no va a ser aplicable a todas las personas, sino que estamos viendo un monto como límite, hay mínimos y máximos, pero a las personas menos, cantidades normales, casas de habitación”, señaló la Tesorera.

“No vamos a mandar a Buró de Crédito a personas que no tengan la capacidad económica para pagar, nadie está obligado a lo imposible, habrá quienes no tengan ni para comer, no podemos mandarlos a un buró de Crédito”, añadió el Alcalde.

La funcionaria pública informó que los montos serían desde 100 mil pesos en adelante, y está pensado mandar a Buró de Crédito solamente a empresarios y a ciudadanos que tengan grandes residencias en Culiacán.

“Ahorita el primer filtro son a partir de 100 mil pesos, son morosos que no deben el predial de su casa, o si deben el predial de su casa es de una residencia, estamos hablando de empresarios también”.

--¿Son muchos en ese caso?

“Estamos hablando de más de 200”.

Tanto Estrada Ferreiro como Soto González afirmaron que no es necesario la aprobación del Congreso del Estado para implementar o no el Buró de Crédito, por lo que desde la Comuna se están afinando los detalles para su implementación.

“Ya está arreglado con ellos, falta firmar el contrato (señaló el Alcalde)...quedaron (responde la Tesorera) del Buró de Crédito en darnos una cita para venir aquí al Municipio para instruirnos cómo debe presentarse la base de datos, y dar una capacitación al personal que va a subir y bajar los créditos fiscales”, finalizó Soto González.

“Estamos buscando el mecanismo, pero creo que no es una obligación...pueden decir misa, nosotros tenemos autonomía administrativa nosotros, no dependemos de nadie”, agregó el primer Edil.