Se manifiestan en el SAT trabajadoras del hogar en Culiacán; piden que se les dé de alta para poder laborar

Mujeres de la Unión de Trabajadoras del Hogar de Sinaloa protestan a las afueras del SAT con la intención de que les den los permisos necesarios para poder trabajar de nuevo, ya que de momento no pueden hacerlo porque no están dadas de alta en la plataforma

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Mujeres de la Unión de Trabajadoras del Hogar de Sinaloa se manifestaron la mañana de este martes a las afueras del Sistema de Administración Tributaria en Culiacán, en busca de ser dadas de alta en la plataforma del SAT.

Karla Janeth Salas Heras, presidenta de la asociación, señaló que busca una cita con las autoridades del SAT para que puedan ser dadas de alta en la plataforma, ya que por Internet no han podido hacerlo.

"Exigimos que nos den una cita para que nos den de alta, tenemos cuatro meses batallando para ingresar al sistema, cuando ingresamos nos dicen que ya está saturado, y es lo que queremos, que nos apoyen, porque sin estar dadas de alta no podemos empezar a trabajar", indicó.

"La mayoría somos mamás solteras y somos personas que dependen nuestros hijos de nosotros, queremos trabajar... somos 5 hombres y 75 mujeres que estamos capacitados para empezar a trabajar".

Karla Janeth Salas, líder de la Unión de Trabajadoras del Hogar de Sinaloa.

La trabajadora del hogar comentó que ellas ya están capacitadas para trabajar durante la pandemia, ya que recibieron un taller por parte de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa para evitar contagios de Covid-19, por lo que no hay motivo para que no las dejen laborar de nuevo.

"Por parte del Gobierno nos capacitaron en Coepriss, gracias al licenciado -Alan- Urbina, nos dieron un taller sobre el coronavirus, cómo combatir el Covid, los protocolos, la higiene y el alimento, ya estamos listos para empezar, el único trámite es el SAT, sin eso no podemos empezar", manifestó.

Agregó que el darse de alta por la plataforma ha sido muy complicado, y que no tienen ningún apoyo de Gobierno, y que han estado sobreviviendo financieramente a base de préstamos y de sus ahorros.

"No ha salido nadie a atendernos, y por línea no podemos ingresar, nos dicen que aquí no nos pueden atender, que tiene que ser todo por línea, y no lo podemos hacer porque no nos dejan, el sistema dice que tenemos que apartar la cita y nos dice que no, que ya no hay citas", recalcó.

"No tenemos apoyo de Gobierno, no tenemos nada, estamos batallando, la mayoría vivimos al día, y pues no hay trabajo, ya vienen las clases, y queremos trabajar. Es lo único que pedimos, que nos den de alta en el SAT para poder trabajar", profundizó.