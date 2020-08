Se manifiestan maestros de telebachillerato; tienen un mes sin sueldo

José Luis Sánchez, profesor afectado, comentó que el Gobierno del Estado justifica la falta de pago argumentando que no llegan recursos de la Federación

Karen Bravo

18/08/2020 | 12:05 AM

Maestros de telebachillerato se manifestaron en la explanada del Palacio de Gobierno para exigir el pago de un mes de sueldo atrasado.

José Luis Sánchez, docente afectado, explicó que son 300 maestros en toda la entidad los que no han recibido el pago.

El argumento del Gobierno del Estado para no reportar el pago es que no han fluido recursos de la Federación; sin embargo, los docentes urgieron a las autoridades gestionar recursos para que les paguen lo atrasado y que la situación no se repita.

