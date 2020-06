Se manifiestan vendedores de tianguis en el Ayuntamiento de CuliacÃ¡n

Se manifiestan vendedores de tianguis en el Ayuntamiento de Culiacán

Piden que los dejen de vender, así como se ha permitido a otras actividades no esenciales, pues afirman que es su fuente de ingresos

América Armenta

23/06/2020 | 12:43 AM

Representantes de los más de 3 mil vendedores de tianguis del municipio de Culiacán se manifestaron frente al ayuntamiento, para pedir que se les deje vender por pequeños grupos en lo que pasa la pandemia.

Los manifestantes señalaron que no consideran justo que actividades no esenciales ya hayan entrado en funcionamiento y a ellos no se les permita.

“Lo último que quieren abrir son los tianguis, vamos a cerrar calles, vamos a hacer huelga de hambre, lo que tengamos que hacer con tal de trabajar, que se reactive la economía urgentemente ya”, dijo una de las afectadas.

“Entonces tienen fecha para cerveza, tienen fecha para hoteles, para plazas comerciales, para cosas no esenciales, a nosotros no nos han dado fecha ni tan siquiera nos quieren recibir y entregamos a Economía un plan de trabajo, ¿entonces qué más podemos hacer?”, agregaron.

Expusieron también que hicieron un plan de reactivación económica que entregaron al Gobierno del municipio, que es iniciar con grupos de 20 personas a vender, pero que no les han dado respuesta ni los han recibido. El plan incluye medidas de protección sanitaria para vendedores y clientela, para que no haya problema y lo acepten.

“No nos dan respuesta, que no es cuestión de ellos, ¿entonces es cuestión de quién? Ya fuimos al Gobierno del estado, ellos también dicen que no es por parte de ellos”, expusieron con molestia.

El apoyo que han recibido hasta el momento son despensas, además de que fueron agregados en una plataforma de apoyos económicos, pero lo que piden es que los dejen vender como al resto de los establecimientos, como en otras ciudades del país a las que les dan seguimiento, en las que los tianguis ya están trabajando con medidas de sanidad y no han tenido problemas de contagios.

“¿Por qué nosotros no en Sinaloa?, ¿por qué más que nada Culiacán?, ¿por qué Culiacán no quieren dar -permiso-?; que nos den permiso unos 20 para ver cómo se funciona, ¿pero si no nos dan la oportunidad hasta cuándo nos van a dar?, somos personas que dependemos 100 por ciento del tianguis”, enfatizaron.

Incluso la manifestación de la mañana de este martes, aseguraron, la hicieron tomando en cuenta medidas de sanidad al estar comprometidos con que haya menos contagios, por lo que no asistieron las 3 mil personas que venden en los tianguis, pero de no haber respuesta la manifestación escalará para que los dejen poner sus puestos en el tianguis de las colonias Huizaches, Terrones, 6 de Febrero, entre otras.