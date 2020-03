Se mantendrÃ¡ precio de la tortilla en Sinaloa: Uriarte Quiroz

Se mantendrá precio de la tortilla en Sinaloa: Uriarte Quiroz

Industriales de la Masa y Maíz se acercaron a la Secretaría de Economía por apoyo para dejar de usar harina y aprovechar el maíz

América Armenta

25/03/2020 | 12:32 AM

CULIACÁN._ El precio de la tortilla se mantendrá mientras el kilo de harina de maíz no aumente. El precio fijado para la tonelada de maíz no influye de manera significativa en esta entidad para los tortilleros, pero con las demandas que se han hecho a la Secretaría de Economía por parte del gremio, para la industrialización, el precio de este alimento podría no solo mantenerse, sino incluso disminuir, declaró el Presidente de los Industriales de la Masa y la Tortilla, Rafael Uriarte Quiroz.

“El tema del aumento que se estuvo escuchando hace algunos días, fue para los estados de la zona sur del país, como los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que ahí que nixtamalizan el 90 por ciento lo que es la tortilla. Aquí en Sinaloa el 90 por ciento es harina, aquí no nixtamalizamos, aquí mientras no nos incrementen la harina nosotros nos vamos a seguir manteniendo en lo que es el precio del kilo de tortilla a como lo hemos estado manejando desde el año pasado”, explicó.

El precio actual de la tortilla es de 19 pesos el kilo.

El gremio se reunió la semana pasada con Javier Lizárraga Mercado, titular de la Secretaría de Economía del Estado, para solicitar apoyo para la compra de molinos y celdas solares para generar energía propia, lo cual permitiría que el precio de la tortilla no aumente, aunque aumenten algunos insumos.

“La tonelada de harina la estamos comprando en 13 mil pesos, mientras el país ya ve, que se fijó a 4 mil 150, es mucho más rentable nixtamalizar, para ello ocupamos comprar equipamiento como molinos, todo el equipamiento que se requiera para la nixtamalización y yo le aseguro que estamos dispuestos todos los industriales que mientras haya esos apoyos, el precio de la tortilla se seguirá manteniendo mientras no haya incremento en harina”, enfatizó.

Otra petición a Lizárraga Mercado fue una planta harinera para abastecerse y no estar comprando a las empresas que fijan sus precios como les conviene y los aumentan constantemente, sumando tres peticiones en total.

Los molinos que necesitan en el estado son 25, los cuales consideró que son pocos, y permitiría bajar el precio del kilo de la tortilla nixtamalizando en Sinaloa; el precio es de alrededor de 150 mil pesos cada uno, en otros estados, abundó, los gobiernos apoyan a los industriales en esa parte.

“Es muy poca la inversión que se necesitaría para el impacto que se iba a tener con la sociedad obviamente, y más con la gente que menos tiene que es la que come más tortilla”, mencionó Uriarte Quiroz, quien sigue en comunicación con la secretaría a la que se acercaron y mantendrán más reuniones.

En caso de no ver apoyo del estado y aumente el valor de la harina, entonces tendrían que hacer un ajuste en el precio de la tortilla, pues priorizan no cerrar negocios para no despedir empleados, dependiendo más de 8 mil jefes y jefas de familia con más de 2 mil negocios en la entidad.

EL PAPEL SÍ AUMENTÓ

Si bien el precio de la tonelada de harina de maíz no ha aumentado, si lo ha hecho el papel que se utiliza para envolverlas, que es de grado alimenticio y se tiene que importar; el precio subió entre 100 y 150 pesos por bulto y pega en el margen de utilidades, lo que se evalúa en el precio del alimento.