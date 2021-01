Se mantiene estable precio de la tortilla en Culiacán

De acuerdo a datos del SNIIM, durante el 2020 el precio se mantuvo igual y en los primeros días del 2021 continua a 19 pesos por kilogramo

Emma Leyva

CULIACÁN._ Parece que la cuesta de enero no afectará al precio de la tortilla, en un recorrido realizado por Noroeste el precio de este producto no ha presentado cambio alguno, en los primeros días del año.

En las tortillerías el costo por kilogramo oscila entre los 18 y 19 pesos, al cuestionar a los encargados o dueños de estos establecimientos mencionaron que hasta el momento no tienen contemplado un aumento, ya que dicen que sus insumos para realizar este producto por el momento no han tenido incremento y no se han visto afectados.

"No hemos aumentado, tengo un año trabajando aquí y desde que llegué está el mismo precio de la tortilla a 18 pesos el kilogramo", menciona una de las empleadas de una tortillería ubicada por calle Rafael Buelna en la colonia Centro.

En la tortillería ubicada en el Mercadito se puede leer el letrero de $19.00 pesos el kilogramo, la encargada de despachar dice que desde hace ya bastante tiempo es que se mantiene ese precio. Así como en la tortillería dentro del Mercado Garmendia que tiene el mismo costo por kilogramo.

Históricamente de acuerdo a la Información Mensual de Precios Diarios de Tortilla en Tortillerías y Autoservicios de México presentada por el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados el precio de la tortilla no ha tenido cambios significativos en el último año.

En enero de 2018 es que el kilogramo de tortilla costaba $16.00 pesos y para diciembre del mismo año subió a $17.50.

Para inicios de enero de 2019 el kilogramo se mantenía con ese precio $17.50 pesos, pero para el 20 de diciembre del mismo año aumentó a $18.67 para los últimos días de ese mes y para cerrar el 2019 el precio del kilogramo de tortilla quedó a $19.00 pesos.

Es en enero del año pasado que inició con el precio de $19.00 pesos por kilo para mantenerse así todo el año y cerrar el 2020 con ese costo por kilogramo, el cual a los primeros días de enero del 2021 todavía se mantiene.

En un lapso de enero 2018 a enero de 2021, el precio del kilogramo de tortilla ha aumentado solamente 3 pesos, pasando de $16.00 a $19.00 pesos, precio actual.