Se necesita que sean policías quienes estén al frente de corporaciones policiales, no militares: Mario González

El diputado local dice que debe Guardia Nacional ser mandada por civiles para prevenir un golpe de estado

Belizario Reyes

En Mazatlán y Sonaloa se necesita que sean policías emanados de las academias estatales y federales los que estén al frente de las corporaciones policiales y no militares, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Mario González Sánchez.

“Tenemos un gran problema en Mazatlán y un gran problema en Sinaloa, los mandos emanados por militares no tienen los conocimientos, deberían de ser los elementos emanados de academias federales o estatales, necesitamos policías los que emanen y manden porque tienen el conocimiento de lo que no se tiene”, dijo González Sánchez.

“Recordemos, 50 por ciento civiles mandarán en la seguridad interna, 50 por ciento en los cuarteles, artículo 129 constitucional, recordemos, si se pasa más hacia los militares es un acto violatorio hacia el 129 constitucional”.

También subrayó que la Guardia Nacional tiene que ser mandada por civiles, no por militares, el Secretario de la Defensa Nacional no tiene por qué mandar a la Guardia Nacional.

“El escalafón que acaba de salir está poniendo al nuevo Secretario de Seguridad Pública nacional lo pone como un órgano que no tiene mando sobre la Guardia Nacional y eso es malo, eso no se puede permitir porque estamos propiciando casi hasta un golpe de estado”, subrayó el Diputado local por Mazatlán por el Partido del Trabajo.

“Por qué, porque el 100 por ciento de los militares (al mando de corporaciones policiales) no hay balanza para que los civiles tengan compromisos y que los militares respeten a los civiles, ...claro que hay un riesgo (de golpe de estado), no permitamos que se dé jamás una militarización al 100 por ciento y un mando único a un militar no, todo el poder en una gente no se puede”.

También dijo que uno de los grandes errores que está pasando es la desaparición de la Policía Federal División Caminos, que es una corporación especializada en carreteras, que lleva 89 años trabajando con una experiencia fundamental, legal, jurídica y de un plumazo la quieren destruir.

“No pueden desaparecerla, si lo hacen es anticonstitucional”, reiteró González Sánchez.

Subrayó que en el caso de Sinaloa el Partido del Trabajo está mandando señales inmediatas de que no se permita que la Guardia Nacional quede supeditada a las manos del Ejército, no podrá mandar nada más el Ejército, eso es un error.

“Estamos pidiendo que nosotros los funcionarios estatales y federales empecemos a cambiar y que supervisemos si el Ejército Mexicano quiere quedarse con todo el control de inmediato el Congreso de la Unión y el Senado deberán hacer una reflexión y un posicionamiento donde se le prohíba al Secretario, como fue el Decreto de la Guardia Nacional, ese Decreto fue que un civil estaría mandando y pediría apoyo a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina, ahora no”.

Recalcó que ahora el Secretario de la Defensa se está haciendo cargo de la Guardia Nacional y está poniendo mandos militares y un mando único y eso no se vale.

“No señores, eso no se vale, tenemos que estar pendientes para que no nos pase otra situación como el Cienfuegos (el ex Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido la semana pasada en Estados Unidos acusado de delitos de narcotráfico), y viene de la DEA (Departamento Antidrogas de Estados, Unidos, por sus siglas en inglés), recordemos que la DEA trae una lista y esa lista muchos de los mandos que están ahora están en ella”, subrayó el Diputado González Sánchez.