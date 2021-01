Se nos ha complicado la sana distancia; Dios nos cuide: Mario Zamora

El precandidato del PRI a la gubernatura de Sinaloa dice que están utilizando todas las medidas sanitarias en los eventos de precampaña, pero a los eventos está llegando mucha gente porque hay mucho ánimo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ En una visita apresurada a la ciudad de Guasave para estar presente en el registro de Diana Armenta como precandidata del PRI a la Alcaldía, Mario Zamora Gastélum reconoció que en sus eventos de precampaña por la gubernatura de Sinaloa se les ha complicado controlar la sana distancia entre los asistentes.

El precandidato del PRI, PAN y PRD al Gobierno de Sinaloa manifestó que eso se ha debido a que hay mucho ánimo entre la gente, por lo que ha sido difícil controlar ese aspecto.

“La verdad que estamos muy contentos y animados; aprovecho para pedir una disculpa por que a los eventos llega mucha gente, hay mucho ánimo, estamos usando el tapete, los cubrebocas, el gel, nos miden la temperatura, pero se nos ha complicado un poco el tema de la sana distancia porque la gente está emocionada, hay mucha esperanza, por eso la gente está presente. Dios nos cuide”, expresó.

Están tratando de ser lo más cuidadosos posibles por el tema de la pandemia, pero también le da mucho gusto que la gente venga y le manifieste su apoyo, comentó.

Zamora Gastélum aseguró que los días que tiene recorriendo los distintos municipios de Sinaloa ha encontrado mucho apoyo, no solo de los priistas, sino de militantes y simpatizantes del PAN y del PRD, con quienes construyeron esta alianza.

“Hace unos días estuve en Guasave en una reunión, estuvo un gran amigo: Vicente Galaz, un hombre íntegro, serio, un panista de cepa que con todas las letras dijo que estaba convencido de esta alianza y que estaba muy contento con esta candidatura”, manifestó.

El precandidato de la alianza Va por Sinaloa indicó que en partidos tan grandes como los que integran esta coalición y donde tienen muchos cuadros que quieren participar en candidaturas, es muy complicado que haya espacios para todos, pero saben que su Gobierno va a ser incluyente y todos van a ser tomados en cuenta.

“Va a haber espacios para todos, sobre todo para la gente que trabaje, que le eche ganas Y que dé resultados”, expuso.

Zamora Gastélum dijo desconocer si en el tema del reparto de candidaturas y postulaciones ha habido jaloneos, ya sea dentro del PRI o en la misma alianza, porque no ha parado en el recorrido y ya ha visitado 14 municipios.

“Yo me he puesto a hacer la parte que me toca, son los partidos, es la alianza a la que le toca decidir a quién van las candidaturas”, dijo.

Aseguró que él no ha intervenido en esas decisiones.