Se nutre el campamento de Dorados en su primer entrenamiento - Noroeste

ASCENSO MX

Se nutre el campamento de Dorados en su primer entrenamiento

Reportaron los defensas Javier Báez, Jesús Chávez y Diego Barbosa, así como los mediocampistas Luis Jeréz y Alonso Escoboz

Kevin Juárez

El primer entrenamiento de Dorados en la cancha del Estadio Banorte contó con caras conocidas y otras no tanto.

Reportaron los defensas Javier Báez, Jesús Chávez y Diego Barbosa, así como los mediocampistas Luis Jeréz y Alonso Escoboza.

También se presentó el arquero argentino Gaspar Servio, quien regresa a Dorados tras ser campeón de ascenso con Cafetaleros de Tapachula.

Servio, quien fue campeón con Dorados en el Apertura 2016, aún no ha sido anunciado de manera oficial como refuerzo para el Apertura 2018 del Ascenso MX.

Luis Jeréz Silva, medio de contención, llegó con muchas ganas a su primer entrenamiento en el futbol mexicano.

“Llego con muchas ganas, muy contento de venir para acá, ni lo dudé cuando le hicieron la llamada a mi representante, así que estoy con con toda la expectativa de dar lo mejor y hacer un gran torneo”, dijo.

El ex jugador de Defensa y Justicia señaló que desde Argentina seguía al futbol mexicano.

“Lo sigo desde Argentina, algunos compañeros ya estuvieron acá, se ve mucho el futbol mexicano, así que algo he visto. Estoy muy contento al igual que mi familia de estar acá”, dijo el jugador de 29 años.

El mediocampista argentino estará un año a préstamo en Dorados de Sinaloa.

Por su parte, el joven Diego Armando Barbosa se dijo contento por llegar a un equipo protagonista en el Ascenso MX.

“Muy contento, es lo que se esperaba, ya había visto en este tiempo a Dorados y siempre es un equipo que compite en el ascenso, que está buscando el ascender”, señaló.

El lateral de 21 años es una persona de confianza de Francisco Ramírez, quien lo conoció en su paso por Atlas de Guadalajara.

“A ‘Paco’ ya lo conocía, me tuvo cuando él estaba en Atlas, me tocó trabajar con él, entonces me dio la oportunidad de venir para acá”, explicó.

Diego Armando Barbosa también viene a préstamo por un año.

Se entrena Rentería con Dorados

El culiacanense Pedro Antonio Rentería está realizando pretemporada con Dorados de Sinaloa.

Pedro Rentería, ex delantero de Murciélagos, marcó siete tantos en el último año con el cuadro de Los Mochis.